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Мераб Двалишвили признан бойцом года по версии ESPN Espy

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили удостоен престижной спортивной награды ESPN Espy в номинации "Лучший боец года".

Как сообщает портал FightTime.ru, по итогам открытого голосования на сайте ESPN грузинский спортсмен обошёл таких звёзд MMA, как чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси, чемпионку в женском легчайшем весе Кайлу Харрисон и бывшего чемпиона лёгкого дивизиона Ислама Махачева.

Илия Топурия, признанный лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории, не участвовал в голосовании, так как в зачётный период - с 1 июля 2024 года по 20 июня 2025 года - попала только одна его победа над Максом Холлоуэем.

За указанный период Двалишвили одержал три победы в титульных поединках. В сентябре 2024 года он завоевал пояс, победив Шона О"Мэлли, а затем успешно защитил титул в боях против Умара Нурмагомедова и в реванше против американского бойца.

Победа в премии ESPN Espy подтверждает статус Двалишвили как одного из лучших бойцов мира и закрепляет его доминирование в дивизионе.


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URL: https://www.vb.kg/448203
Теги:
смешанные бои
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