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Асхат Акибаев: Всемирные игры кочевников повысили турпоток в 3 раза

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- Назгуль Абдыразакова
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За четыре года проведения Всемирных игр кочевников (2014–2018) Кыргызстан получил такие дивиденды и результаты, когда количество туристов практически утроилось. В те годы, когда игры проходили у нас, наш стенд на всех туристических ярмарках становился самым посещаемым. У туроператоров и туристов было два главных вопроса: когда начнутся игры и когда начнётся продажа билетов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке заявил руководитель проекта "Всемирные игры кочевников" Асхат Акибаев.

По его словам, проект изначально предлагался именно как способ повысить узнаваемость Кыргызстана в мире, и с этой задачей он успешно справился.

- Кыргызстан предложил уникальную концепцию Всемирных игр кочевников. На видео сегодня были показаны три ключевых направления: этноспорт, этнокультура и наука с традиционными знаниями. Например, если Олимпийские игры охватывают 33 вида спорта и длятся около 15 дней, то у нас - более 40 этноспортивных дисциплин за 5–6 дней. Это абсолютно новый формат: без деления на весовые категории, только абсолютные. Именно так - по этническим правилам, - рассказал он.

Акибаев добавил, что если бы Кыргызстан пошёл по пути традиционного спортивного мероприятия, как Олимпиада, он бы стал "двухтысячным проектом" и не вызвал бы интереса у мира.

- Уникальность нашего формата - в объединении спорта, культуры и науки. Даже культурная часть у нас проходит в соревновательной форме. Есть фестивали танцев, песен, музыки, фольклора - а мы собрали всё это на одной площадке. Это и есть наше отличие, - пояснил Акибаев.

Он напомнил, что на третьих Играх в 2016 году Кыргызстан провёл 100 научных конференций в рамках направления "наука и традиционные знания". Тогда же были организованы такие масштабные события, как форум по спасению снежного барса.

- Игры стали удобной международной площадкой, где страна может показать как свои достижения, так и проблемные вопросы. В мире насчитывается около 200 стран, более 1500 народностей, 3000 языков и, по последним данным, около 7000 языков в целом. И ежегодно около 100 языков исчезают. С языками исчезают культуры, традиции, а значит, и целые народы. Наш проект должен стать платформой, где каждая нация может заявить о себе, сохранить свою самобытность и бороться за сохранение культурного многообразия, - резюмировал он.


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URL: https://www.vb.kg/448483
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Соревнования
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