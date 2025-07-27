Кыргызстан и Азербайджан обсудили укрепление двусторонних связей

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в КР Латифом Гандиловым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы кыргызско-азербайджанского взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей и реализации договорённостей, достигнутых в рамках взаимных визитов.

Также была подчёркнута важность взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).