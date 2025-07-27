Погода
$ 87.07 - 87.58
€ 101.62 - 102.62

Кыргызстан и Азербайджан обсудили укрепление двусторонних связей

179  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в КР Латифом Гандиловым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы кыргызско-азербайджанского взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей и реализации договорённостей, достигнутых в рамках взаимных визитов.

Также была подчёркнута важность взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448572
Теги:
Азербайджан, МИД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  