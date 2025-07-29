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Петр Ян одержал третью победу подряд на турнире UFC в Абу-Даби

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- Самуэль Деди Ирие
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Российский боец смешанных боевых искусств и вывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян одержал третью подряд победу в сильнейшей бойцовской лиге мира. На турнире UFC on ABC 9, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), российский боец победил американца Маркуса Макги, занимающего 12-е место в рейтинге UFC в категории до 61 кг.

Бой стал соглавным событием вечера и завершился в пользу Яна единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 29-28. Победа укрепила позиции Петра Яна в легчайшем дивизионе и приблизила его к возможному титульному бою. Ян выступает в UFC с 2018 года и известен под прозвищем "Беспощадный".

Главным событием вечера стал бой Ренье де Риддера и Роберта Уиттакера, в котором де Риддер победил единогласным решением судей.

Результаты турнира UFC on ABC 9:

Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера (единогласное решение)

Пётр Ян победил Маркуса Макги (единогласное решение)

Шарабутдин Магомедов победил Марка-Андре Баррио (единогласное решение)

Асу Алмабаев победил Хосе Очоа (единогласное решение)

Богдан Гуськов победил Никиту Крылова (ТКО)

Брайс Митчелл победил Саида Нурмагомедова (единогласное решение)

Муслим Салихов победил Карлоса Леала (нокаут)

Дэйви Грант победил Дэ'Мона Блэкшира (единогласное решение)

Табата Риччи победила Аманду Рибас (ТКО)

Билли Элекана победил Ибо Аслана (единогласное решение)

Стивен Нгуен победил Мохаммада Яхью (ТКО)

Мартин Будай победил Маркуса Алмейду (единогласное решение)

Турнир в Абу-Даби привлёк внимание болельщиков по всему миру и стал значимым этапом для многих бойцов в продвижении к вершинам UFC.


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URL: https://www.vb.kg/448644
Теги:
смешанные бои
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