Срок получения разрешений на перевозки из КР в КНР сократили в 144 раза

202  0
- Светлана Лаптева
Кыргызстан успешно завершил очередной этап программы "Правительственные акселераторы", в рамках которой в 2025 году было реализовано 12 ключевых реформ. Итоги двух наиболее значимых проектов в сфере логистики подвел первый заместитель председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев. Главным достижением стала радикальная цифровизация разрешительной системы на автомобильные перевозки в Китайскую Народную Республику.

Ранее процесс получения бланков был связан с бумажной волокитой и требовал личного визита в Министерство транспорта, что занимало до 24 часов. Теперь, благодаря запуску программного обеспечения e-Permit и интеграции с платформой "Түндүк", перевозчики могут подать заявку и оплатить услугу онлайн через электронные кошельки. В результате время получения разрешения сократилось до 10 минут, что критически важно при текущем объеме обмена в 130 тысяч бланков ежегодно.

Параллельно была решена многолетняя проблема транспортного контроля на границах ЕАЭС. Из-за отсутствия обмена данными между странами-партнерами кыргызские предприниматели были вынуждены предъявлять документы в бумажном виде, теряя время в очередях. Всего за 100 дней профильные органы провели интеграцию информационных систем, автоматизировали процессы и внедрили электронную выдачу разрешений на каботажные перевозки. Эти меры позволили устранить административные барьеры и значительно ускорить пересечение границ для отечественных логистических компаний.


Теги:
грузоперевозки, Китай, Кыргызстан
