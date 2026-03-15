На ярмарке в Бишкеке горожане смогли купить яйца по сниженным ценам

- Светлана Лаптева
Сегодня на Старой площади Бишкека состоялась масштабная сельскохозяйственная ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Главным событием дня стала реализация крупной партии яиц от отечественного производителя по ценам ниже рыночных.

Основная цель мероприятия - поддержка населения и обеспечение доступа к качественным продуктам без посредников. В зависимости от категории, стоимость одного яйца составила от 11 до 13 сомов.

Подобные товарные интервенции используются ведомством для стабилизации рыночной ситуации и усиления конкуренции. Специалисты Минсельхоза отмечают, что прямые продажи от производителей способствуют естественному снижению цен на социально значимые товары в столице.

Министерство благодарит граждан за активное участие и поддержку местных фермеров.


Теги:
ярмарка, Бишкек
