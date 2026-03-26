Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Фермеры КР жалуются на серьезные проблемы с доступом к льготным кредитам

198  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета Министров и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел рабочее совещание по вопросам развития садоводства. В ходе встречи представители регионов открыто заявили о барьерах, мешающих росту аграрного сектора. Основной акцент был сделан на трудностях при создании кооперативов и критической нехватке финансовых ресурсов для расширения хозяйств. Фермеры подчеркнули, что получение льготных кредитов остается сложной задачей, несмотря на государственные программы поддержки.

Министр выслушал предложения сельхозпроизводителей и обсудил с ними механизмы решения озвученных проблем. По итогам совещания участникам дали практические рекомендации и разъяснения по улучшению доступа к финансированию. Эрлист Акунбеков отметил, что развитие садоводства и кооперации напрямую зависит от оперативного устранения бюрократических и финансовых препятствий в регионах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457029
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  