Фермеры КР жалуются на серьезные проблемы с доступом к льготным кредитам

Заместитель Председателя Кабинета Министров и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел рабочее совещание по вопросам развития садоводства. В ходе встречи представители регионов открыто заявили о барьерах, мешающих росту аграрного сектора. Основной акцент был сделан на трудностях при создании кооперативов и критической нехватке финансовых ресурсов для расширения хозяйств. Фермеры подчеркнули, что получение льготных кредитов остается сложной задачей, несмотря на государственные программы поддержки.

Министр выслушал предложения сельхозпроизводителей и обсудил с ними механизмы решения озвученных проблем. По итогам совещания участникам дали практические рекомендации и разъяснения по улучшению доступа к финансированию. Эрлист Акунбеков отметил, что развитие садоводства и кооперации напрямую зависит от оперативного устранения бюрократических и финансовых препятствий в регионах.