Неделя будет контрастной, но продуктивной. Гороскоп с 30 марта по 5 апреля

В течение первой половине недели Луна продолжит расти, а в четверг, 2 апреля, состоится Полнолуние. Неделя продуманных и тщательно выверенных изменений, но, в то же время, эмоциональных перепадов, сомнений, интриг. Первая половина недели, пока Луна растёт, благоприятна для претворения в жизнь амбициозных планов, а также кардинальных изменений. Это станет испытанием силы воли, поскольку сомнения и тревоги могут расшатывать веру в собственные силы, останавливая перед значимыми шагами. Справившись с внутренними колебаниями, порождаемыми страхами, удастся достичь заметных результатов. В день Полнолуния, 2 апреля, колебания могут оказаться наиболее сильными, а потому повремените с принятием решений, а также не отменяйте уже принятые. Позвольте себе найти внутренний баланс и равновесие. Оставшиеся дни недели могут проходить в более эмоциональной атмосфере. Важно не рубить сгоряча, а сохранять рассудительность, придерживаясь уже продуманных стратегий. Понедельник и вторник располагают к логическим рассуждениям, что поможет прийти к осознанию и принятию причин возникающих проблем. В среду, четверг и первую половину пятницы полезно сделать акцент на поиск компромиссных решений и сохранению эмоционального равновесия. Вторая половина пятницы, суббота и воскресенье располагают к работе с подсознанием. Полезны медитации, аутотренинги, работа со сновидениями.

Овен – перезагрузка в отношениях, как деловых, так и дружеских, пересмотр жизненных стратегий могут даваться нелегко, но уход от складывающихся годами привычек, привязанностей, позволит обнаружить новые точки роста благодаря чему и отношения, и карьера выйдут на новый уровень развития. Станут возможными поездки, а также продолжение обучения, в том числе и за рубежом. Осмотрительность требуется при решении финансовых вопросов и совершении покупок.

Телец – отбросив эмоции в разговоре с влиятельными людьми, а последовательно, опираясь на законы и факты, отстаивая свои интересы, вы можете получить нужное решение, а также необходимые документы, в том числе связанные с визами. Удастся пополнить казну. Самое время заняться здоровьем. Своевременное обращение позволит вам предотвратить немало проблем. Приятно сложатся поездки, а полученные известия порадуют.

Близнецы – стремительно развивающиеся события на работе и в личной жизни будут требовать принятия быстрых решений. Мнения сослуживцев, деловых партнёров и любимого человека будут заслуживать внимания, поскольку помогут сориентироваться и принять взвешенное и дальновидное решение. В финансах пока много неопределённости, а потому вкладывать деньги в совместные проекты или крупные покупки не спешите. Резко изменившиеся условия могут привести к потерям и возникновению долгов.

Рак – многое зависит от вашей реакции на происходящее вокруг вас как на работе, так и дома. Обиды, возникшие на действия домочадцев или деловых партнёров способны подтолкнуть к прекращению общения. Разрыв не лучшим образом скажется на карьере и будущем семейного союза. Мудрая тактика позволит выйти сухими их воды и обрести надёжных союзников, что позволит продвинуться по карьерной лестнице и разрешить семейные споры. Успокоившись, вы с пользой для себя распорядитесь деньгами.

Лев – уже принятые решения и построенные стратегии требуют пересмотра и корректировки и адаптации к новым реалиям. Благодаря своевременно принятым решениям состоятся судьбоносные встречи, а также благополучно сложатся поездки. Многое предстоит поменять и в выбранном направлении обучения. Не закрывая глаза на очевидные проблемы, удастся выбрать путь, который приведёт к желанным результатам. От споров с руководством и влиятельными людьми лучше воздержаться.

Дева – набравшись смелости и взявшись за пересмотр условий работы и оплаты, вы сможете добиться нужных для вас условий. Появится возможность претворить в жизнь давние идеи, что создаст новые источники доходов. С пользой пройдут деловые встречи. Удастся прийти к общему знаменателю и заключить договора, дать старт проектам. Выбивать из эмоционального равновесия могут сообщения от детей, любимого человека и родственников. Постарайтесь не стать жертвой их манипуляций, особенно если их целью будут поездки.

Весы – вам есть чему поучится у людей, которые вас окружают. Не отвергая их советы и возможности, вы не только сделаете существенный прорыв в делах, но и наладите личную жизнь. Непродолжительные совместные поездки, прогулки по весенним паркам или пикники вернут романтику в отношения и гармонию. Споры могут сломать созданное в отношениях и внести хаос в семейную жизнь. Домочадцы слишком чувствительны сейчас к критике, а потому их эмоции окажутся слишком резкими.

Скорпион - последовательно решая возникающие вопросы в доме, вы не навредите своему здоровью, избежав аврала, эмоциональных срывов. Сделать одновременно несколько дел, а ещё совершить поездки, провести переговоры и дружеские встречи, не получится. Выбирайте наиболее приоритетные дела, поставив на первое интересы дома и собственного бизнеса. Можно приступать к ремонту, строительству. Появится возможность поправить финансовое положение и совершить долгожданные покупки.

Стрелец – жизнь будет знакомить вас с интересными и незаурядными личностями, общение с которыми обогатит ваш внутренний мир и положительно повлияет на развитие карьеры. Возможно заключение выгодных соглашений и начала совместных проектов. Искорка проскользнувшая во время знакомств положит начало и любовному роману. Дорогостоящие приобретения, коммерческие сделки и даже дорогие развлечения пока не для вас. С лёгкостью расставаясь с деньгами, вы не скоро возместите траты.

Козерог – решив многое поменять в доме и отношениях, вы успешно пройдёте только стадию разрушения, до созидания дело может так и не дойти. Дабы не остаться у разбитого корыта, оставьте важный разговор до лучших времён. Успех вас ожидает в работе и финансах. Неожиданные возможности позволят вам преумножить доходы и совершить выгодные приобретения, в том числе и недвижимости.

Водолей – сомнения и тревоги станут главными причинами неудач как в учёбе и работе, так и в личных отношениях. Под влиянием негативной информации, вы можете отказываться от намеченных планов. Примите дополнительные меры безопасности, дабы не подхватить инфекционное заболевание, и претворяйте в жизнь задуманное. Уверенно следуя своей мечте, вы сумеете преодолеть возникающие преграды и прийти к засуженному успеху.

Рыбы – удастся заметить скрытые возможности, использовав которые, вы достигнете роста доходов, решите накопившиеся финансовые проблемы. Но, пополняя казну, не спешите тот час тратить деньги на развлечения и покупки. Легкомысленное отношение к деньгам опустошит казну, а финансы вам пригодятся для более значимых целей. Обратите внимание на здоровье. Профилактические процедуры окажутся своевременными. От поездок полка стоит воздержаться. С большей пользой они пройдут через неделю.

Астролог Андрей Рязанцев


Сейчас читают
