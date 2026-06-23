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Предприниматели заявили о спорных штрафах и доначислениях со стороны ГНС

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- Светлана Лаптева
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Представители бизнеса подняли перед Государственной налоговой службой (ГНС) вопрос доначислений и штрафов, которые, по их мнению, стали следствием ранее исполненных предписаний самих налоговых органов. Проблема была озвучена в ходе встречи предпринимателей с руководством ведомства.

Как сообщил заместитель председателя Ассоциации торговых предприятий "СоюзТорг" Андрей Грахов, речь идёт о предпринимателях, которые работали по льготной ставке 0,25% и установили контрольно-кассовые машины (ККМ) в соответствии с требованиями государства, а впоследствии столкнулись с фискальными претензиями.

По его словам, некоторых налогоплательщиков принудительно перевели на ставку 4%, а спустя несколько лет оштрафовали за действия, которые ранее выполнялись по указанию налоговых инспекторов.

"Предприниматели действовали строго в рамках требований государства. Однако позже к ним возникли претензии, были произведены доначисления и начислены штрафные санкции", - отметил Грахов.

По словам представителя бизнес-сообщества, отдельные споры сопровождались затянутым рассмотрением обращений, в течение которого коммерсантам продолжали начислять пени. В одном из таких случаев был арестован счёт предпринимателя на сумму около 1,2 миллиона сомов.

Бизнесмены считают необходимым провести дополнительное разбирательство по аналогичным фактам и дать правовую оценку ситуациям, когда претензии возникают из-за ранее исполненных требований госорганов.

В Государственной налоговой службе в свою очередь сообщили о готовности рассматривать подобные обращения в индивидуальном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/459513
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, предприниматель
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