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Кыргызстан и Таджикистан впервые подписали меморандум омбудсменов

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Акыйкатчы Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева и уполномоченный по правам человека Республики Таджикистан Умед Бобозода подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав человека.

Как отметили стороны, это первое в истории соглашение между правозащитными институтами Кыргызстана и Таджикистана.

Документ предусматривает обмен информацией о случаях нарушения прав и свобод граждан на территориях двух государств, рассмотрение соответствующих обращений и содействие в восстановлении нарушенных прав в пределах компетенции сторон.

Кроме того, омбудсмены намерены проводить совместные приемы граждан, мониторинговые визиты и правовые консультации.

По словам Джамили Джаманбаевой, меморандум должен стать не формальным документом, а действенным механизмом защиты прав граждан двух стран.

"Отныне у нас появляется официальная правовая основа для оперативного рассмотрения обращений граждан Кыргызстана в Таджикистане и граждан Таджикистана в Кыргызстане", - подчеркнула акыйкатчы.

Умед Бобозода отметил многовековое соседство и тесные связи между двумя государствами, выразив уверенность, что сотрудничество будет способствовать защите прав граждан Кыргызстана и Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/459550
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