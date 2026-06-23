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На Иссык-Куле открылась современная лаборатория качества почв

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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР открыл в Иссык-Кульской области новую агрохимическую лабораторию. Учреждение предоставит фермерам региона возможность проводить точную научно обоснованную оценку состояния сельхозугодий, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Специалисты лаборатории будут определять содержание в почве органических веществ и основных питательных элементов, уровень её кислотности, а также другие ключевые показатели, напрямую влияющие на рост и развитие агрокультур.

На основании результатов высокоточных анализов аграрии смогут подбирать оптимальную дозировку удобрений. Это позволит фермерам существенно сократить производственные затраты, повысить общую урожайность и внедрить принципы эффективного и бережного землепользования.

Открытие профильной лаборатории стало важным шагом, направленным на обеспечение продовольственной безопасности страны, модернизацию сельскохозяйственного сектора и повышение качества государственных услуг, предоставляемых отечественным производителям.


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URL: https://www.vb.kg/459552
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Минсельхоз
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