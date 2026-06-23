Фаррух Закиров: "Кыргызстан - это всегда самые теплые воспоминания"

Легендарная группа "Ялла" выступила в Бишкеке, вновь собрав полный зал поклонников. Коллективу уже более полувека, но песни, ставшие классикой советской и узбекской эстрады, по-прежнему находят отклик у слушателей разных поколений. После концерта бессменный лидер группы Фаррух Закиров рассказал изданию VB.KG о секрете творческого долголетия, воспоминаниях о Кыргызстане, современных зрителях и главном пожелании людям.

- Ансамблю "Ялла" уже больше полувека. В чем секрет такой творческой долговечности?

- Сегодняшний концерт, думаю, во многом отвечает на этот вопрос. За годы существования коллектива мы всегда старались быть искренними со своим зрителем, выходить на сцену с уважением к публике и любовью к музыке. Возможно, именно поэтому наши песни продолжают находить отклик у людей разных поколений. Для нас большая ценность видеть такую теплую реакцию зала и чувствовать эту особую связь со слушателями.

Когда артист чувствует такую отдачу, появляется желание работать дальше, создавать что-то новое, выходить на сцену снова и снова. Наверное, именно в этом и заключается главный секрет нашего долголетия.

- За последние десятилетия зритель сильно изменился?

- Конечно, изменился. Сегодня человек живет в совершенно другом информационном пространстве. Каждый день огромный поток новостей, музыки, видео, социальных сетей. Конкуренция за внимание колоссальная.

Но при этом есть удивительная вещь. Мы не используем каких-то особенных эффектов, не пытаемся удивлять публику громкими трюками или модными технологиями. Мы просто поем, играем живую музыку, общаемся со зрителем через песни. И люди продолжают это ценить.

Сегодняшний концерт лучшее тому подтверждение. Люди аплодируют, просят исполнить песни на бис, подпевают. Значит, искренность по-прежнему востребована.

- Есть ли песни, которые спустя годы вы воспринимаете уже иначе, чем в момент их создания?

- Знаете, почти нет. Когда рождается песня, она сразу проходит через сердце. Именно поэтому она остается с тобой на долгие годы.

Бывает, что песня понравилась самому артисту, а потом ее полюбили и слушатели. И тогда происходит настоящее чудо. Эти композиции продолжают жить своей жизнью десятилетиями.

Мне кажется, хорошая музыка вообще не имеет границ. Для нее не существует времени, возраста или национальности. Если песня затрагивает душу человека, она будет жить всегда.

- С какими воспоминаниями у вас связан Кыргызстан?

- C cамыми теплыми. Мы очень часто приезжали сюда еще во времена Фрунзе. Для нас это всегда были особенные гастроли.

Кыргызстанцы запомнились мне как очень доброжелательные, искренние и гостеприимные люди. Здесь всегда встречали по-доброму, как близких друзей.

Помню, во Фрунзе жило много представителей разных национальностей, в том числе уйгуров. Мы часто собирались в хороших компаниях, общались, делились новостями.

А какой здесь был лагман! Это невозможно забыть. Казалось бы, обычные бытовые детали, но именно из таких мелочей складываются самые яркие воспоминания. Вкусный чай, душевные разговоры, радушные хозяева все это остается в памяти на всю жизнь.

- Что бы вы хотели еще успеть сделать? Есть ли мечты, которые пока не реализованы?

- Прежде всего, хочется, чтобы хватало сил продолжать заниматься любимым делом. Я благодарен Всевышнему за возможность выходить на сцену и надеюсь, что это будет продолжаться еще долго.

С возрастом начинаешь особенно ценить простые вещи: здоровье, возможность работать, видеть своих близких, общаться со зрителями.

Наверное, сегодня самое большое желание чтобы люди жили в мире.

- Сейчас многие говорят о нестабильности в мире. Что вы чувствуете, наблюдая за происходящим?

- Мне очень больно видеть войны и конфликты. Иногда кажется, что люди забывают о самом главном.

Ведь жизнь дана для того, чтобы радоваться, создавать, любить, воспитывать детей, проводить время с родными и близкими. Зачем что-то делить, если можно жить в мире и согласии?

Для меня мирное небо над головой - это самая большая ценность. Ничего важнее человеческой жизни нет и быть не может.

- Есть ли у вас любимые кыргызские деятели культуры?

- У каждого поколения Кыргызстана были свои талантливые музыканты, артисты, деятели культуры. Но если говорить о человеке, который первым приходит мне на ум, то это Чингиз Айтматов. Это глыба, мудрейший из мудрейших. Хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше.

Это человек мирового масштаба. Настоящий мудрец, философ, мыслитель. Его произведения актуальны и сегодня, потому что они говорят о вечных человеческих ценностях. Такие люди становятся достоянием не только одной страны, но и всего человечества.

- Что бы вы хотели пожелать кыргызстанцам?

- Прежде всего - мира, благополучия и согласия. Очень важно сохранять то, что нас объединяет. Наши народы связывает многовековая история, общие традиции, духовные ценности, добрососедские отношения.

Мы во многом похожи друг на друга. И я искренне желаю, чтобы эта дружба сохранялась еще многие поколения.

Пусть в каждом доме будут достаток, здоровье и счастье. Пусть люди чаще встречаются, общаются, слушают хорошую музыку и радуются жизни.