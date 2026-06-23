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Эльвира Сурабалдиева: Кыргызстану нужен закон о психологической помощи

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане может появиться отдельный закон, регулирующий вопросы психологической деятельности и оказания психологической помощи. Необходимость его разработки обсудили 22 июня в Бишкеке на консультативной встрече с участием представителей государственных органов, профессионального сообщества, научных кругов, гражданского сектора и международных организаций.

Мероприятие прошло по инициативе группы депутатов Жогорку Кенеша при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). Участники встречи обсудили международный опыт регулирования данной сферы, существующие проблемы и возможные подходы к формированию единой правовой базы в Кыргызстане.

Как рассказала VB.KG депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева, инициатива по разработке законопроекта возникла в связи с растущей актуальностью вопросов психологического благополучия населения и отсутствием единого подхода к организации психологической помощи.

По ее словам, сегодня специалисты все чаще сталкиваются с последствиями психологического насилия, чрезвычайных ситуаций, семейных конфликтов, миграции, потери близких и других кризисных ситуаций. При этом психологическая помощь уже оказывается через систему здравоохранения, образования, социальной защиты, правоохранительные органы, МЧС, кризисные центры, общественные организации и частную практику.

"Каждое ведомство в рамках своих полномочий проводит определенную работу и оказывает помощь гражданам. Однако единого закона, который устанавливал бы общие принципы психологической помощи и объединял эту деятельность, в Кыргызстане до сих пор нет", - отметила депутат.

Сурабалдиева подчеркнула, что вопрос разработки такого документа поднимался неоднократно как в ходе общения со специалистами, так и во время ее работы в парламенте, когда к депутатам обращались граждане по вопросам, связанным с психологической поддержкой.

По ее мнению, отсутствие единой правовой базы не означает отсутствия работы в этой сфере, однако действующие нормы разбросаны по различным нормативным правовым актам и не позволяют выстроить целостную систему взаимодействия между государственными структурами и специалистами.

"Я не психолог и не психотерапевт, но как законотворец понимаю, что необходим единый базовый документ, от которого в дальнейшем смогут отталкиваться профильные ведомства и профессиональное сообщество", - сказала она.

Депутат отметила, что Кыргызстан не является единственной страной, которая обсуждает подобные вопросы. В ряде государств СНГ профильные законы уже приняты, в других продолжается работа по их совершенствованию. Однако, по ее словам, речь не идет о механическом заимствовании зарубежного опыта.

"Нам важно выработать собственную модель регулирования, которая будет учитывать реальные потребности граждан Кыргызстана, особенности работы наших специалистов и существующую систему оказания психологической помощи", - подчеркнула Сурабалдиева.

Выступая на открытии встречи, депутат также отметила, что будущий закон должен носить рамочный характер и не создавать избыточных административных барьеров для специалистов.

По ее словам, речь не идет о регулировании психиатрии или медицинской психотерапии. Основная задача документа - определить правовые основы психологической деятельности, закрепить права получателей психологической помощи, установить принципы конфиденциальности, профессиональной этики, доступности и безопасности оказываемых услуг.

Сурабалдиева подчеркнула, что на данном этапе законопроект не является готовым документом и находится лишь на стадии обсуждения. Цель нынешней встречи заключается в том, чтобы собрать мнения представителей государственных органов, профессиональных ассоциаций, высших учебных заведений, международных организаций и гражданского общества.

"Сегодня для нас важно услышать все существующие точки зрения, профессиональные оценки и предложения. Нам необходимо вместе ответить на вопрос, нужен ли Кыргызстану отдельный закон в этой сфере, какие проблемы он должен решить и каким образом обеспечить доступность качественной и безопасной психологической помощи для граждан", - отметила депутат.

По итогам встречи будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители государственных органов, профессионального сообщества, научных кругов, международных организаций и гражданского сектора. В течение ближайших трех месяцев участникам предстоит подготовить предложения по разработке законопроекта.

При этом, по словам Сурабалдиевой, работа не ограничится обсуждением в Бишкеке. На следующем этапе планируется активное привлечение специалистов из регионов, чтобы будущий закон учитывал потребности жителей всей страны.

"Нам важно, чтобы этот документ разрабатывался не только в столице, а с учетом мнения специалистов по всему Кыргызстану. Только в этом случае он сможет стать действительно эффективным инструментом для развития системы психологической помощи", - подчеркнула она.


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URL: https://www.vb.kg/459556
Теги:
законопроект, психическое здоровье, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева
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