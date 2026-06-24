Лариса Илибезова: В Кыргызстане нет единой системы психологической помощи

На консультативной встрече по обсуждению проекта Закона "О психологической деятельности и психологической помощи", которая состоялась 22 июня в Бишкеке, председатель правления ОФ "Центр исследования демократических процессов" Лариса Илибезова представила основные концептуальные подходы будущего документа и рассказала о причинах, по которым, по мнению разработчиков, Кыргызстан нуждается в отдельном законе в этой сфере.

В комментарии VB.KG перед началом мероприятия она отметила, что психологическая помощь в Кыргызстане фактически уже оказывается через государственные органы, общественные организации и частных специалистов. Вместе с тем единая система правового регулирования данной сферы пока отсутствует.

"Де-факто психологическая помощь в Кыргызстане существует. Ее оказывают государственные органы, общественные организации и специалисты частной практики. Нормы, регулирующие эту деятельность, сегодня содержатся в различных нормативных правовых актах. Однако единой нормативно-правовой системы, которая объединяла бы все эти направления и создавала условия для развития отрасли, пока нет", - сказала Илибезова.

По ее словам, Кыргызстан не является первой страной, столкнувшейся с необходимостью законодательного регулирования психологической деятельности. В ряде государств СНГ соответствующие законы уже действуют, а в других странах продолжается работа над их разработкой и совершенствованием.

Эксперт подчеркнула, что актуальность обсуждаемой темы связана с реальными потребностями общества. Сегодня специалисты все чаще сталкиваются с последствиями чрезвычайных ситуаций, семейного насилия, жестокого обращения с детьми, кризисных жизненных обстоятельств, миграционных процессов, потери близких и других событий, которые оказывают серьезное влияние на психологическое состояние человека.

По ее мнению, дополнительную нагрузку на психологическое здоровье населения оказывают и современные изменения в образе жизни.

"Развитие информационных технологий привело к тому, что люди все чаще общаются не напрямую, а через различные электронные платформы и социальные сети. Это также влияет на психологическое состояние общества и создает новые вызовы, требующие профессиональной поддержки", - отметила Илибезова.

Особое внимание эксперт уделила кадровому вопросу. По ее словам, проблема нехватки психологов, о которой специалисты говорили несколько лет назад, остается актуальной и сегодня.

"Потребность в психологической помощи сохраняется очень высокой. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах страны. Кроме того, существует потребность в специалистах, которые могут работать с кыргызскоязычным населением. Это одна из серьезных задач, которую необходимо учитывать при развитии данной сферы", - подчеркнула она.

В качестве примера Илибезова привела работу психологов во время чрезвычайных ситуаций и кризисов последних лет.

По ее словам, в период событий в Баткенской области, а также после стихийных бедствий для оказания помощи населению приходилось формировать мобильные группы специалистов. В ряде случаев психологическая поддержка организовывалась дистанционно, когда специалисты из Бишкека консультировали жителей регионов в онлайн-формате.

"Такие ситуации наглядно показывают, насколько востребована психологическая помощь и насколько важно создавать условия для ее доступности по всей стране", - сказала эксперт.

Выступая перед участниками консультативной встречи в Бишкеке, Илибезова представила основные положения первого рабочего варианта законопроекта. Она сообщила, что работа над документом ведется с ноября 2024 года. За это время был изучен международный опыт, а также законодательство государств СНГ, где аналогичные механизмы регулирования уже существуют либо находятся в стадии разработки.

По словам эксперта, разработчики считают необходимым принятие отдельного закона, поскольку вопросы психологической деятельности затрагивают сразу несколько сфер государственной политики, включая здравоохранение, образование, социальную защиту населения, предупреждение насилия и реагирование на чрезвычайные ситуации.

"Сегодня отдельные нормы уже содержатся в законодательстве, однако они не формируют единой системы и не устанавливают общих правил для данной сферы. Принятие отдельного закона позволит сформировать единые правовые основы, определить принципы государственной политики, закрепить права и обязанности участников и обеспечить единые подходы к оказанию психологической помощи", - заявила Илибезова.

Представляя концепцию законопроекта, она подчеркнула, что документ носит рамочный характер и призван создать базовые правила для дальнейшего развития системы психологической помощи в стране.

По ее словам, проект предусматривает закрепление основных понятий, используемых в данной сфере, включая такие термины, как "психолог", "психологическая деятельность", "психологическая помощь", "психологические услуги", "психологическая тайна", "информированное добровольное согласие" и "экстренная психологическая помощь".

Эксперт также сообщила, что законопроект определяет круг участников правоотношений в данной сфере, виды психологической помощи, государственные гарантии, требования к качеству услуг и механизмы межведомственного взаимодействия.

Отдельно Илибезова остановилась на вопросе регулирования деятельности специалистов. По ее словам, разработчики сознательно отказались от включения в проект закона норм об обязательном лицензировании психологов, обязательной аккредитации специалистов, членстве в профессиональных объединениях и сложных разрешительных процедурах.

"Мы исходили из того, что сегодня в стране пока отсутствует необходимая инфраструктура для эффективного функционирования таких механизмов. Кроме того, подобные требования могут создать дополнительные барьеры для специалистов, которых в Кыргызстане и так недостаточно. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить людям доступ к качественной психологической помощи, а не усложнить работу профессионального сообщества", - пояснила она.

По словам Илибезовой, особое внимание в проекте закона уделяется детям, людям с инвалидностью, пострадавшим от насилия, а также гражданам, оказавшимся в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Кроме того, документ предусматривает не только защиту прав получателей психологической помощи, но и создание правовых гарантий для самих специалистов, включая вопросы профессиональной деятельности, этики и репутации.

Завершая выступление, эксперт подчеркнула, что представленный документ является лишь первым рабочим вариантом и не рассматривается как окончательная редакция.

"Сегодня для нас важно услышать мнение профессионального сообщества, государственных органов, образовательных учреждений, общественных организаций и международных партнеров. Мы рассчитываем на содержательную дискуссию, которая позволит подготовить законопроект, отвечающий интересам граждан, государства и специалистов", - заключила Илибезова.