"Психологическая помощь не должна растворяться в психиатрии и медицине"

На консультативной встрече в Бишкеке юрист Нурлан Алымбаев представил результаты сравнительного анализа законодательства Кыргызстана и ряда стран СНГ в сфере психологической деятельности и психологической помощи.

По его словам, психологическая помощь в Кыргызстане фактически существует уже давно. Она оказывается детям, семьям, пострадавшим от насилия, людям, оказавшимся в кризисных ситуациях, а также гражданам, нуждающимся в поддержке после чрезвычайных происшествий. Однако полноценной правовой основы для регулирования этой сферы пока нет.

"Психологическая помощь в Кыргызстане давно существует на практике. Оказываются услуги, работают специалисты, государственные органы и общественные организации. Но полноценной правовой основы на сегодняшний день не имеется", - отметил Алымбаев.

В ходе исследования эксперт проанализировал законодательство Кыргызстана, а также опыт Беларуси, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России.

По его словам, отдельные нормы, касающиеся психологической помощи, уже присутствуют в кыргызском законодательстве, однако они разбросаны по различным нормативным актам и не образуют единой системы.

"Сегодня вопросы психологической помощи регулируются фрагментарно. Нет единого статуса психолога, отсутствуют общие профессиональные гарантии, не урегулированы в полной мере вопросы конфиденциальности, профессиональной тайны и защиты прав получателей помощи", - подчеркнул он.

Как сообщил Алымбаев, в 2024 году был проведен анализ 16 нормативных правовых актов Кыргызстана, включая Конституцию, шесть законов и девять подзаконных актов. Исследование показало, что используемая терминология зачастую отличается по смыслу и содержанию, а механизмы практической реализации многих норм отсутствуют.

По мнению юриста, одной из ключевых проблем является отсутствие четкого разграничения между психологической, психиатрической и медицинской помощью.

"В действующем законодательстве используются различные понятия - психологическая помощь, психосоциальная помощь, судебно-психологическая экспертиза. Однако содержание этих терминов зачастую не раскрывается. Это создает сложности как для специалистов, так и для правоприменительной практики", - отметил он.

Особое внимание эксперт уделил вопросам защиты детей и пострадавших от семейного насилия. По его словам, действующие законы предусматривают право на психологическую помощь, однако не содержат подробных механизмов ее предоставления, критериев качества и гарантий конфиденциальности.

"Для многих пострадавших психологическая помощь является не дополнительной, а ключевой мерой восстановления. Поэтому такие вопросы должны быть урегулированы более детально", - считает Алымбаев.

Выступая перед участниками встречи, он также представил обзор международного опыта. По его словам, Беларусь приняла закон о психологической помощи еще в 2010 году, Азербайджан - в 2018-м, Туркменистан - в 2019-м, Узбекистан - в 2024 году. В Казахстане соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламента, а в России продолжается обсуждение федерального закона, при этом в отдельных регионах уже действуют собственные нормативные акты.

Анализируя зарубежную практику, эксперт рекомендовал использовать наиболее успешные подходы, касающиеся прав получателей помощи, обязанностей психологов, межведомственного взаимодействия, кризисной психологической помощи, вопросов конфиденциальности и профессиональной тайны.

Вместе с тем Алымбаев предостерег от чрезмерного регулирования отрасли.

"На данном этапе не стоит вводить сложное лицензирование, обязательные реестры всех психологов или чрезмерные административные процедуры. Закон должен обеспечивать доступность помощи и защиту прав граждан, а не создавать дополнительные барьеры для специалистов", - подчеркнул он.

По мнению юриста, наиболее подходящей для Кыргызстана моделью может стать рамочный закон, который определит основные правила работы в данной сфере, закрепит права получателей помощи, создаст основу для профессиональных стандартов и обеспечит межведомственное взаимодействие.

Завершая выступление, Алымбаев отметил, что представленный проект нуждается в дальнейшей доработке с участием специалистов различных сфер. По его словам, будущий закон затрагивает вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты, защиты детей, противодействия семейному насилию, реагирования на чрезвычайные ситуации и прав человека, поэтому работа над документом должна вестись в широком экспертном формате.