Ак-Кудукский айыл окмоту оштрафован на 68 тысяч сомов за свалку

Ак-Кудукский айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области оштрафован на 68 тысяч сомов за нарушение природоохранного законодательства.

Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки, проведенной инспекторами Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. На территории айыл окмоту обнаружили несанкционированную свалку отходов.

По данным ведомства, по итогам проверки в отношении органа местного самоуправления составлены три протокола о правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 68 тысяч сомов.

Кроме того, ответственным лицам выдано предписание об устранении выявленных нарушений и приведении территории в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.