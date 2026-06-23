Кыргызстан завоевал 8 медалей на чемпионате мира по муай-тай

Юношеская сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по муай-тай среди школьников, организованном Международной федерацией муай-тай (IFMA). По итогам соревнований отечественные спортсмены завоевали восемь медалей различного достоинства, достойно представив страну на мировой арене.

В активе кыргызстанской команды две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионками мира стали Диана Зайниддинова, победившая в весовой категории до 57 кг среди спортсменок до 18 лет, а также Айназик Арстанбекова, завоевавшая золото в категории до 63,5 кг среди девушек до 16 лет.

Серебряные медали выиграли Рамис Масловец (U18, до 51 кг), Абу-Бакр Бакиев (U14, до 36 кг), Даниэль Эсенгулов (U18, до 63,5 кг) и Агиля Бердалиева (U16, до 54 кг).

Бронзовыми призерами мирового первенства стали Актилек Усенбаев (U18, до 71 кг) и Адинай Бейшекеева (U18, до 63,5 кг).

Подготовкой национальной команды занимались тренеры Ильяр Бакиев, Mirbek Саркалмаков и Жолчуу Абдалов.

Успешное выступление на чемпионате мира позволило кыргызстанским спортсменам подтвердить высокий уровень подготовки и внести значительный вклад в развитие и популяризацию муай-тай в Кыргызстане.