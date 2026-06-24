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Предприятия Омской области прибыли с бизнес-миссией в Бишкек

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- Светлана Лаптева
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С 23 по 25 июня в столице Кыргызстана проходит бизнес-миссия предприятий Омской области. Организатором мероприятия выступил Омский региональный фонд поддержки и развития малого и среднего предпринимательства при содействии Торгового представительства России в КР.

В состав российской делегации вошли представители компаний агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и IT-сектора. Все они заинтересованы в развитии сотрудничества с кыргызстанскими партнерами и расширении поставок своей продукции на рынок республики.

Сегодня, 23 июня, на площадке Торгового представительства РФ в КР уже состоялась первая встреча с участниками делегации. Представителям омских предприятий подробно рассказали о текущей ситуации на кыргызстанском рынке, особенностях ведения бизнеса в стране и наиболее перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Также стороны обсудили практические вопросы поиска надежных деловых партнеров и реализации экспортных проектов.

В рамках трехдневной бизнес-миссии запланирована плотная деловая программа: проведение B2B-переговоров с представителями бизнес-сообщества Кыргызстана, адресные встречи с потенциальными импортерами и посещение профильных отечественных предприятий.

Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия напрямую способствуют укреплению торгово-экономических связей между регионами России и Кыргызстаном, а также закладывают основу для создания новых совместных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/459571
Теги:
бизнес, Россия, Кыргызстан
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