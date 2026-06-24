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Кыргызстанцы могут бесплатно поехать на ВЭФ-2026 во Владивосток

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- Светлана Лаптева
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Молодые специалисты и предприниматели из Кыргызстана получили возможность бесплатно принять участие в XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), который пройдет с 30 августа по 5 сентября во Владивостоке. Поездка для успешных кандидатов будет полностью профинансирована организаторами.

Принять участие в конкурсном отборе могут граждане республики в возрасте от 18 до 40 лет. Проект реализуется в рамках международной программы "Новое поколение", которая берет на себя все расходы по перелету, проживанию и питанию делегатов в России.

Организаторы рассчитывают привлечь к поездке молодых лидеров, предпринимателей и авторов проектов из самых разных сфер: от IT, альтернативной энергетики и инвестиций до новых медиа, науки и госуправления. Также ждут руководителей экологических и социальных инициатив, связанных с Целями устойчивого развития ООН.

К потенциальным участникам предъявляют жесткие требования. Кандидат должен свободно владеть английским языком (на уровне не ниже B2) и ранее никогда не посещать площадки ВЭФ.

Сам форум во Владивостоке станет крупной международной платформой, где пройдут панельные дискуссии и бизнес-диалоги с участием представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН. Для кыргызстанцев это шанс завязать прямые контакты с зарубежными инвесторами и презентовать свои проекты на международном уровне.

Времени на подачу документов осталось немного - прием заявок закроется 8 июля 2026 года включительно. Претендентам необходимо пройти регистрацию на официальном сайте ВЭФ и отправить анкету организаторам программы.


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URL: https://www.vb.kg/459573
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан
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