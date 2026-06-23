Эвандер Холифилд и Александр Поветкин станут гостями вечера бокса в Бишкеке

3 июля 2026 года в бишкекском спортивном комплексе "Жаштык Арена" состоится масштабный международный вечер профессионального бокса. Зрителей ждут восемь ярких поединков с участием спортсменов из семи стран, два титульных боя, шоу-программа и визит легенд мирового бокса - Эвандера Холифилда и Александра Поветкина.

Турнир пройдет при поддержке торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева. На бишкекском ринге сойдутся мастера кожаной перчатки из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Таиланда и Кубы.

Главная цель вечера - создание для кыргызстанских боксеров сильной международной площадки, которая позволит им развивать профессиональную карьеру, пополнять официальный рекорд (BoxRec) и укреплять спортивные связи Кыргызстана на мировой арене.

Два главных поединка вечера

В рамках турнира состоятся шесть рейтинговых и два титульных противостояния. Независимо от исхода боев, для всех участников предусмотрены денежные вознаграждения.

Бой за специальный пояс председателя Жогорку Кенеша КР: Кыргызстанец Ыктыяр Нышанов сойдется в ринге с представителем России Михаилом Тархановым.

Бой за пояс Профессиональной боксерской лиги Кыргызстана: Отечественный боксер Акжол Сулайманбек уулу проведет сложнейший поединок против опытного и опасного нокаутера из Таиланда Phayom Campee.

Полный файткард турнира

Титульные бои:

Ыктыяр Нышанов (Кыргызстан) - Михаил Тарханов (Россия)

Акжол Сулайманбек уулу (Кыргызстан) - Phayom Campee (Таиланд)

Рейтинговые бои:

3. Омурбек Бекжигит уулу (Кыргызстан) - Абдугафор Вахобов (Таджикистан)

4. Даниэль Абдырахманов (Кыргызстан) - Артем Никитенко (Россия)

5. Нурадин Рустамбек уулу (Кыргызстан) - Ибратбек Давлатов (Узбекистан)

6. Мирзохид Имамназаров (Кыргызстан) - Вега Акоста (Куба)

7. Азизбек Ходжаев (Кыргызстан) - Алпысбай Мейрамбек (Казахстан)

8. Анваржан Ходжиев (Кыргызстан) - Серик Оразгали (Казахстан)

Легенды мирового и регионального бокса в качестве гостей

Главным украшением турнира станет визит величайших спортсменов современности, которые приглашены в качестве почетных гостей:

Эвандер Холифилд - легенда мирового спорта, единственный в истории четырехкратный абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

Александр Поветкин - олимпийский чемпион, чемпион мира среди любителей и экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA.

Мухаммадкадыр Абдуллаев - олимпийский чемпион (Сидней-2000), чемпион мира и первый олимпийский чемпион независимого Узбекистана в летних видах спорта.

Канат Ислам - гроза среднего веса из Казахстана, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира, обладатель титулов по версиям WBO и WBA.

Историческое событие для отечественного спорта

Этот турнир - первый международный вечер такого масштаба в истории профессионального бокса независимого Кыргызстана.

В состав организационного комитета вошли авторитетные функционеры и ветераны спорта: семикратный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров, президент Профессиональной боксерской лиги КР Шайлообек Атазов, первый вице-президент лиги Артур Медетбеков, международный судья Абдималик Айтиев, мастер спорта СССР Данияр Жусубалиев, главный секретарь лиги Азамат Асанкожоев и директор промоушена "Келечек" Келечек Оросбек уулу.

Информация для зрителей и программа вечера

Дата проведения: 3 июля 2026 года

Место: СК "Жаштык Арена" (г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 17/7)

17:00 – 18:00 - Торжественная концертная программа;

18:00 – 23:00 - Поединки международного вечера бокса.

Стоимость билетов начинается от 500 сомов. Билеты уже в продаже у национального билетного оператора Kassir.kg.