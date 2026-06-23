Погода
$ 87.48 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

Эвандер Холифилд и Александр Поветкин станут гостями вечера бокса в Бишкеке

438  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

3 июля 2026 года в бишкекском спортивном комплексе "Жаштык Арена" состоится масштабный международный вечер профессионального бокса. Зрителей ждут восемь ярких поединков с участием спортсменов из семи стран, два титульных боя, шоу-программа и визит легенд мирового бокса - Эвандера Холифилда и Александра Поветкина.

Турнир пройдет при поддержке торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева. На бишкекском ринге сойдутся мастера кожаной перчатки из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Таиланда и Кубы.

Главная цель вечера - создание для кыргызстанских боксеров сильной международной площадки, которая позволит им развивать профессиональную карьеру, пополнять официальный рекорд (BoxRec) и укреплять спортивные связи Кыргызстана на мировой арене.

Два главных поединка вечера

В рамках турнира состоятся шесть рейтинговых и два титульных противостояния. Независимо от исхода боев, для всех участников предусмотрены денежные вознаграждения.

Бой за специальный пояс председателя Жогорку Кенеша КР: Кыргызстанец Ыктыяр Нышанов сойдется в ринге с представителем России Михаилом Тархановым.

Бой за пояс Профессиональной боксерской лиги Кыргызстана: Отечественный боксер Акжол Сулайманбек уулу проведет сложнейший поединок против опытного и опасного нокаутера из Таиланда Phayom Campee.

Полный файткард турнира

Титульные бои:

Ыктыяр Нышанов (Кыргызстан) - Михаил Тарханов (Россия)

Акжол Сулайманбек уулу (Кыргызстан) - Phayom Campee (Таиланд)

Рейтинговые бои:

3. Омурбек Бекжигит уулу (Кыргызстан) - Абдугафор Вахобов (Таджикистан)

4. Даниэль Абдырахманов (Кыргызстан) - Артем Никитенко (Россия)

5. Нурадин Рустамбек уулу (Кыргызстан) - Ибратбек Давлатов (Узбекистан)

6. Мирзохид Имамназаров (Кыргызстан) - Вега Акоста (Куба)

7. Азизбек Ходжаев (Кыргызстан) - Алпысбай Мейрамбек (Казахстан)

8. Анваржан Ходжиев (Кыргызстан) - Серик Оразгали (Казахстан)

Легенды мирового и регионального бокса в качестве гостей

Главным украшением турнира станет визит величайших спортсменов современности, которые приглашены в качестве почетных гостей:

Эвандер Холифилд - легенда мирового спорта, единственный в истории четырехкратный абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах.

Александр Поветкин - олимпийский чемпион, чемпион мира среди любителей и экс-чемпион мира среди профессионалов по версии WBA.

Мухаммадкадыр Абдуллаев - олимпийский чемпион (Сидней-2000), чемпион мира и первый олимпийский чемпион независимого Узбекистана в летних видах спорта.

Канат Ислам - гроза среднего веса из Казахстана, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира, обладатель титулов по версиям WBO и WBA.

Историческое событие для отечественного спорта

Этот турнир - первый международный вечер такого масштаба в истории профессионального бокса независимого Кыргызстана.

В состав организационного комитета вошли авторитетные функционеры и ветераны спорта: семикратный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров, президент Профессиональной боксерской лиги КР Шайлообек Атазов, первый вице-президент лиги Артур Медетбеков, международный судья Абдималик Айтиев, мастер спорта СССР Данияр Жусубалиев, главный секретарь лиги Азамат Асанкожоев и директор промоушена "Келечек" Келечек Оросбек уулу.

Информация для зрителей и программа вечера

Дата проведения: 3 июля 2026 года

Место: СК "Жаштык Арена" (г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 17/7)

17:00 – 18:00 - Торжественная концертная программа;

18:00 – 23:00 - Поединки международного вечера бокса.

Стоимость билетов начинается от 500 сомов. Билеты уже в продаже у национального билетного оператора Kassir.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459575
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  