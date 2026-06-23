ПРООН поддерживает развитие экспортного страхования в Кыргызстане

Программа развития ООН (ПРООН) продолжает оказывать поддержку Кабинету министров Кыргызской Республики в укреплении экспортного потенциала и повышении конкурентоспособности отечественных компаний на международных рынках.

В рамках проекта ПРООН "Содействие торговле" совместно с ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) проведена работа по созданию основ системы экспортного страхования - ключевого механизма защиты экспортеров от коммерческих и внешнеторговых рисков, сообщает пресс-служба ГСО.

Данная инициатива напрямую способствует реализации Национальной программы развития экспорта КР на 2025–2028 годы. В частности, при поддержке ПРООН обеспечен доступ экспортеров приоритетных секторов к финансовым инструментам посредством разработки и внедрения механизма страхования экспортных операций (мероприятие 3.1.4 Плана действий). В рамках сотрудничества также разработана комплексная тарифная политика, позволяющая эффективно оценивать риски и формировать страховые продукты под нужды кыргызского бизнеса.

"Развитие экспортного страхования является частью более широкой повестки по укреплению конкурентоспособности кыргызских экспортеров на международных рынках. Для устойчивого развития внешнеэкономической деятельности экспортерам необходим доступ не только к финансированию, но и к инструментам управления рисками, которые позволяют увереннее осваивать новые рынки", - отметила Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

Для практического применения разработанных документов 4 июня был проведен тренинг "Введение в экспортное страхование" для 27 сотрудников ОАО "ГСО", включая 16 женщин. Участники изучили международные механизмы экспортного страхования, тарифную политику, методы оценки рисков и подходы к расчету тарифов.

Первые практические результаты

Важным итогом сотрудничества стало пилотирование механизма на практике: при поддержке ПРООН была реализована первая страховая сделка для предприятия агропромышленного сектора на сумму свыше 200 тысяч долларов США.

Для агропредприятия это обеспечило защиту от риска неплатежа по контракту и повысило финансовую устойчивость при работе с зарубежными партнерами. Для ОАО "ГСО" сделка стала первым практическим опытом, позволившим протестировать подходы к оценке рисков для дальнейшего масштабирования инструмента на национальном уровне.

Кроме того, уже проведена подготовительная работа по второй потенциальной сделке - с экспортером продукции легкой промышленности, что подтверждает растущий интерес отечественного бизнеса к новым инструментам.

В ОАО "Государственная страховая организация" подчеркнули, что экспортное страхование является новым и крайне перспективным направлением для республики. Поддержка ПРООН позволила укрепить внутреннюю экспертизу компании, получить готовые инструменты для расчета тарифов и заложить прочный фундамент для расширения линейки страховых решений для отечественного бизнеса.

ПРООН намерена и дальше поддерживать Правительство КР в развитию устойчивой экспортной экосистемы, способствующей росту конкурентоспособности производителей, их интеграции в глобальные торговые цепочки и достижению целей устойчивого экономического развития.