Как один конкурс стал мостом между Хакасией и Кыргызстаном

Когда речь заходит о международных связях Хакасии, то отношения между нашей республикой и Кыргызстаном следует выделять особо. Не случайно на полях Петербургского экономического форума глава Хакасии Валентин Коновалов провёл встречу с послом Кыргызской Республики в России Кубанычбеком Боконтаевым.

Предмет переговоров был весьма широк. От поставок в обе стороны самых различных товаров до расширения туристических потоков. Этой встрече предшествовало одно примечательное гастрономическое мероприятие на хакасской земле. В апреле в республике прошёл гастрономический конкурс "Бай Дасторкон", приуроченный к Году дружбы народов. Конкурс, кстати, стал третьим по счёту. Значит, прижился. В этот раз в нём приняли участие около 30 человек, представивших блюда кухонь народов, проживающих в Хакасии.

Ещё одним показателем его востребованности стал особый член жюри. В качестве такового выступил руководитель канцелярии посольства Кыргызской Республики в Красноярске Азамат Кабаев. На днях он поделился своими впечатлениями об этом событии с редакцией газеты "Хакасия".

- Азамат Асанакунович, участвовали ли вы в таких конкурсах ранее?

- Да, у нас есть опыт участия в подобных гастрономических фестивалях как в Кыргызстане, так и за его пределами. Но конкурс, посвящённый именно Году дружбы народов, с таким широким географическим охватом - для нас в новинку. Обычно это были более локальные мероприятия: дни культуры села или города, где акцент делался на кухне одного-двух народов. Здесь же палитра абсолютно разнообразна.

- Почему вы решили принять участие именно в этом гастрономическом состязании?

- Конкурс "Бай Дасторкон" - это не просто соревнование поваров и готовность разделить пищу с соседом. Во-первых, это символ единства: через еду люди лучше всего узнают культуру друг друга. Во-вторых, слово "Дасторкон" на кыргызском языке означает достаток, открытость. Важно знать, что национальная кухня - это живой организм, который объединяет людей за одним столом.

- Какое блюдо вам запомнилось больше всего?

- Честно говоря, глаза разбегались, но больше всего, пожалуй, запомнилось необычное прочтение хакасских блюд. Из кыргызской кухни было великолепное "боорсок в шоколаде", о котором я раньше не слышал. Но эмоциональнее всего была подача - столы ломились от яств. Было очень красиво накрыто. И улыбки участников я отметил. Их было много.

- Насколько сложно было выбрать победителя?

- Очень сложно. Жюри пришлось поспорить не один раз. Сложность была в том, что оцениваешь не просто вкус, а историю, подачу и соответствие духу дружбы народов. В итоге мы искали баланс между кулинарным мастерством и культурным мостом.

- Как вы оцениваете уровень организации и уровень участников конкурса?

- Уровень очень высокий, можно сказать, международный. Организаторы продумали всё: от удобной дегустационной зоны до информационного сопровождения на двух языках. Участники подошли ответственно: многие привезли с собой национальные костюмы и даже домашнюю утварь, чтобы воссоздать аутентичную атмосферу. Кулинарные навыки были на уровне ресторанных шеф-поваров.

- Проводятся ли подобные конкурсы в Кыргызстане? Участвуют ли в них представители России или Хакасии?

- В Кыргызстане регулярно проходят этнофестивали или праздники урожая, где представлена кухня народов Средней Азии. Но вот чтобы на одной площадке встретились русская, хакасская, тувинская, кыргызская и узбекская кухни в рамках одного приза - такое случается реже. Что касается представителей России - да, это хорошая тенденция: в Бишкеке часто гостят ансамбли и делегации из регионов России. В прошлом году были гости из Хакасии на фестивале кочевой цивилизации, но в закрытых гастрономических конкурсах - пока редкость. Надеюсь, теперь это станет традицией.

- А вы раньше бывали в Хакасии? Ваши впечатления от республики?

- Да, посчастливилось побывать. Хакасия - это удивительная земля с невероятной энергетикой. Запомнились курганы Салбыкский курган и, конечно, невероятная степь. Впечатления от людей: очень открытые, гостеприимные, умеют и работать, и праздновать от души. Кухня самобытная: блюда из талкана.

- Насколько такие конкурсы укрепляют связи и взаимопонимание между Хакасией и Кыргызстаном?

- Это трудно переоценить. Когда хакасская бабушка угощает кыргызского мальчика своим талганом, а кыргызская семья угощает её курутом - рождается та самая "дружба сердцем". Конкурсы вроде "Бай Дасторкон" ломают стереотипы: мы видим, что у нас гораздо больше общего, чем различий. Еда - универсальный язык мира. И в Год дружбы народов такой конкурс - лучшее напоминание о том, что союз России и Кыргызстана держится именно на таких простых человеческих радостях.

Беседовал: Виктор Лебедев