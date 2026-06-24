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Под видом помощи нуждающимся: в Бишкеке выявили незаконный сбор денег

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В Бишкеке сотрудники милиции установили и задержали двух молодых людей после публикации в социальных сетях видеоматериала под названием "Кайрымдуулукка кетеби же сол чөнтөккө кетеби?". В отношении них составлены протоколы по статье 126-1 ("Попрошайничество") Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Как сообщили в УВД Ленинского района, на видео запечатлено, как молодые люди пересчитывают денежные средства, предположительно полученные путем попрошайничества. Данный факт был зарегистрирован в Журнале учета информации.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники милиции установили и доставили в УВД Ленинского района граждан Ж.Д., 2005 года рождения и Ш.М., 2002 года рождения.

В ходе разбирательства были проведены необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств сбора денежных средств. По предварительным данным, указанные граждане осуществляли сбор денежных средств не в целях оказания помощи нуждающимся лицам или благотворительной деятельности, а использовали их в личных целях.

В настоящее время молодые люди водворены в камеру временного содержания УВД Ленинского района. Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

УВД Ленинского района предупреждает, что незаконный сбор денежных средств, в том числе под предлогом оказания благотворительной помощи, а также занятие попрошайничеством влекут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. Граждан призывают проявлять бдительность и не использовать доверие населения в противоправных целях.


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URL: https://www.vb.kg/459589
Теги:
задержание, Бишкек, попрошайки, сбор средств, милиция
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