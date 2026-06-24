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В приложении "Мой город" запустили продажу билетов на междугородние рейсы

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В приложении "Мой город" появилась возможность бронирования и покупки электронных билетов на междугородние пассажирские перевозки. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

Для приобретения билета пользователям необходимо открыть приложение, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать соответствующую услугу. Сервис позволяет выбрать направление, дату поездки и конкретное посадочное место в транспортном средстве.

После оплаты электронный билет сохраняется в приложении и может быть предъявлен при посадке.

Как отмечается, новый сервис направлен на повышение удобства граждан, сокращение времени на покупку билетов и развитие цифровых услуг для жителей и гостей города.

В дальнейшем перечень электронных сервисов в приложении "Мой город" будет расширяться.


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URL: https://www.vb.kg/459590
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы
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