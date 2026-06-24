"Шахматы без границ" в Бишкеке: итоги международного турнира

22 июня в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына с блеском завершился первый Международный командный шахматный турнир "Диалог культур - Шахматы без границ". Соревнования собрали 10 команд из четырёх стран – Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана – и стали ярким подтверждением того, что шахматы остаются универсальным языком дружбы и взаимопонимания.

Организаторами выступили АНО "Диалог культур" и Кыргызская шахматная академия при поддержке Кыргызского шахматного союза. Генеральным партнёром и меценатом проекта стал Виктор Шепелев (Свердловская область, Россия), который полностью профинансировал проведение турнира. Общий призовой фонд составил 1 миллион российских рублей.

"Мы за спорт вне политики"

Организаторы подчеркнули, что турнир задуман как площадка для честного соперничества, свободного от политических влияний.

"Мы надеемся, что международные спортивные организации начнут допускать российских спортсменов до стартов под своим флагом, несмотря на давление политиков, которые зачастую не имеют отношения к спорту и никогда не чувствовали дух спортивного соперничества и вкус победы после долгой упорной подготовки. Мы видим яркие примеры – наши борцы, международные федерации гимнастики, водных видов спорта, бокса, дзюдо и многие другие", – отметил Виктор Шепелев.

Как возник турнир?

Идея родилась в декабре 2025 года, когда после проведения хоккейного турнира в Бишкеке Виктор Шепелев предложил развивать не просто спорт, а интеллектуальный спорт. Сам меценат увлекается шахматами, участвует в турнирах, и его энтузиазм стал тем самым "зерном", из которого вырос этот проект.

Формат и участники

Турнир прошёл по правилам FIDE в формате быстрых шахмат (10 минут + 5 секунд за ход). Каждая команда выставляла пять игроков, включая обязательную женскую доску. Соревнования проводились по круговой системе в 9 туров. Главный судья – международный арбитр FIDE Азиз Умарбеков.

Среди участников выделялась команда Новосибирской области – действующий чемпион России в командном зачёте. Кыргызстан представляли сборная КР, команда ДШЦТ, сборная Кыргызской шахматной академии и объединённая команда Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Итоги соревнований

Командное первенство

Место Команда Призовые 1 Шахматная школа "SHATRANJ" (Казахстан) 300 000 руб. 2 Сборная г. Алма-Аты (Казахстан) 200 000 руб. 3 Сборная Новосибирской области (Россия) 150 000 руб. 4 Сборная Кыргызской Республики 100 000 руб. 5 Сборная Республики Узбекистан 50 000 руб.

Личное первенство (по доскам)

Призовой фонд для личных наград распределялся следующим образом:

1-е место – 20 000 руб., 2-е – 12 000 руб., 3-е – 8 000 руб.

1-я доска

Кезин Роман (Сборная Новосибирской области, Россия) Абдильхаир Абдильмансур (Сборная г. Алма-Аты, Казахстан) Утегалиев Азамат (Шахматная школа "SHATRANJ", Казахстан)

2-я доска

Каримов Шахромбек (Сборная Республики Узбекистан) Ахилбай Имангали (Шахматная школа "SHATRANJ", Казахстан) Хубукшанов Эрдем (Сборная Новосибирской области, Россия)

3-я доска

Тлеукханов Ерлан (Сборная г. Алма-Аты, Казахстан) Грачёв Алексей (Сборная Новосибирской области, Россия) Аскаров Бахтияр (Шахматная школа "SHATRANJ", Казахстан)

4-я доска

Марков Михаил (Сборная Кыргызской Республики) Азатжан Адил (Шахматная школа "SHATRANJ", Казахстан) Пак Евгений (Сборная г. Алма-Аты, Казахстан)

5-я доска (женская)

Жапова Яна (Сборная Новосибирской области, Россия) Гиря Ольга (Югорская шахматная академия, Россия) Лесбекова Ассель (Сборная Кыргызской Республики)

Церемонии и планы на будущее

Церемония открытия прошла утром 22 июня в Большом актовом зале КНУ, а торжественное награждение и закрытие состоялись вечером в отеле "Орион". Директором турнира выступил Талант Мамытов.

Виктор Шепелев рассматривает этот турнир как начало новой ежегодной традиции. Организаторы уже подтвердили намерение сделать соревнования регулярными, расширяя географию участников и укрепляя гуманитарные связи между странами.

Первый "Диалог культур – Шахматы без границ" показал, что интеллектуальный спорт способен объединять народы, даря зрелищную борьбу и незабываемые эмоции. Ждём следующий турнир с нетерпением!