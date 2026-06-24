"Альянс Алтын": итоги работы за пять месяцев 2026 года

За первые пять месяцев 2026 года компания перечислила в бюджет Кыргызской Республики 11,4 млрд сомов (из них 1,83 млрд сомов поступило в мае). В эту сумму входят и налоги от реализации золота, которые за январь–май составили 7,08 млрд сомов (1,28 млрд - за май). Всего же с 2015 года совокупный объем налоговых выплат "Альянс Алтын" достиг 51,33 млрд сомов.

В рамках обязательных 2%-ных отчислений от выручки на развитие местной инфраструктуры за январь–май направлено 510,26 млн сомов (из них 95,07 млн сомов - в мае).

Эти средства распределяются следующим образом:

50% - Фонд развития Таласской области; 30% - Фонд развития Таласского района; 20% - Фонд развития сельской управы Шумкар-Уя.

"Альянс Алтын" сохраняет статус одного из крупнейших работодателей региона. По данным на май 2026 года, на Таласском золоторудном комбинате (ТЗРК) "Джеруй" работают 911 сотрудников, причем 631 специалист - это жители Таласской области (включая 272 человека из сельской управы Шумкар-Уя).

Защита окружающей среды остается приоритетом для компании. С начала реализации проекта экологические платежи составили 632,39 млн сомов. Из них 117,54 млн сомов перечислено с начала 2026 года (в том числе 25,42 млн сомов - в мае).

На производственных участках ТЗРК "Джеруй" на регулярной основе проводятся: мониторинг состояния окружающей среды и инспекция водных объектов, пылеподавление и контроль работы очистных и водоотводных систем и вывоз отходов и антибраконьерские рейды.

Кроме того, компания активно поддерживает государственные экологические инициативы: в рамках национальной программы "Жашыл Мурас" на территории комбината высажено и заменено 34 саженца.