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Сборная Кыргызстана по волейболу разгромила Малайзию на Princess Cup

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- Самуэль Деди Ирие
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Юниорская женская сборная Кыргызстана по волейболу (до 18 лет) одержала свою первую победу на крупном международном турнире Princess Cup, проходящем в таиландском городе Накхонратчасима.

Во втором туре группового раунда подопечные Абдухамида Айсаходжиева не оставили шансов сборной Малайзии, уверенно забрав матч в трех сетах - 3:0. С первых минут встречи кыргызстанские волейболистки полностью контролировали ход игры, выиграв партии со счетом 25:16, 25:21 и 25:14.

Этот триумф позволил команде реабилитироваться за поражение от Вьетнама на старте и вернул Кыргызстан в гонку за выход из группы. Решающий поединок за путевку в следующую стадию кыргызстанки проведут уже в четверг, 25 июня, против сборной Филиппин.

Напомним, престижный азиатский турнир Princess Cup собрал восемь сильнейших молодежных команд континента, разделенных на две группы, и является ключевой площадкой для развития женского волейбола в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/459603
Теги:
волейбол, Кыргызстан, женщины
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