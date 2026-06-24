Сборная Кыргызстана по волейболу разгромила Малайзию на Princess Cup

Юниорская женская сборная Кыргызстана по волейболу (до 18 лет) одержала свою первую победу на крупном международном турнире Princess Cup, проходящем в таиландском городе Накхонратчасима.

Во втором туре группового раунда подопечные Абдухамида Айсаходжиева не оставили шансов сборной Малайзии, уверенно забрав матч в трех сетах - 3:0. С первых минут встречи кыргызстанские волейболистки полностью контролировали ход игры, выиграв партии со счетом 25:16, 25:21 и 25:14.

Этот триумф позволил команде реабилитироваться за поражение от Вьетнама на старте и вернул Кыргызстан в гонку за выход из группы. Решающий поединок за путевку в следующую стадию кыргызстанки проведут уже в четверг, 25 июня, против сборной Филиппин.

Напомним, престижный азиатский турнир Princess Cup собрал восемь сильнейших молодежных команд континента, разделенных на две группы, и является ключевой площадкой для развития женского волейбола в регионе.