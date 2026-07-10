ОсОО "Алтынкен" объявляет тендер на ремонт дорог на территории рудника

Заказчик: ОсОО "Алтынкен"

ИНН: 00504200610034

Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.

ОсОО "Алтынкен" объявляет о проведении открытого тендера на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия бетонных дорог на территории рудника. К участию приглашаются специализированные организации, обладающие необходимым опытом, квалификацией и материально-техническими ресурсами.

Предмет и условия договора

Наименование проекта: Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см по существующему бетонному основанию на автомобильных дорогах рудника (в местах, определяемых Заказчиком). Ориентировочная стоимость работ: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) сомов. Срок выполнения: 45 календарных дней с даты, определенной договором.

Требования к претендентам

Участники тендера должны соответствовать следующим обязательным критериям: наличие действующей лицензии на данный вид деятельности, опыт выполнения аналогичных проектов, финансовая устойчивость, а также отсутствие судебных и иных правовых ограничений. Организация должна иметь в штате квалифицированный инженерно-технический персонал и обладать необходимой материально-технической базой.

Оценка поступающих заявок будет производиться на основании предложенной цены, сроков выполнения, квалификации специалистов и соответствия техническим требованиям.

Порядок подачи заявок

Тендерные заявки принимаются в период с 10 июля 2026 года по 15 июля 2026 года включительно. Пакет документов необходимо направлять в электронном виде на адрес почты: atkbjyx@gmail.com.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любое или все поступившие предложения без объяснения причин, если иное не предусмотрено тендерной документацией.

Контактная информация

Для получения разъяснений и тендерной документации обращаться к ответственному лицу: