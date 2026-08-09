"Реал" оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

Мадридский "Реал" установил новый клубный трансферный рекорд после завершения перехода 19-летнего ивуарийца Яна Диоманде из немецкого "РБ Лейпциг". При выполнении всех предусмотренных условий и выплате бонусов общая стоимость сделки может достигнуть 140 миллионов евро.

О переходе футболиста мадридский клуб официально объявил 6 августа 2026 года. Сделка стала крупнейшей в истории "Реала", превысив предыдущий рекорд, принадлежавший английскому полузащитнику Джуду Беллингему.

Беллингем перешел в мадридскую команду из дортмундской "Боруссии" в 2023 году. С учетом различных бонусов максимальная стоимость той сделки оценивалась примерно в 134 миллиона евро. Теперь трансфер Диоманде может превысить эту сумму еще на €6 млн.

Новый рекорд "Реала"

По данным Transfermarkt, переход Диоманде включает значительную бонусную часть. Если все предусмотренные контрактом условия будут выполнены, мадридский клуб заплатит за 19-летнего футболиста до €140 млн.

В первую пятерку самых дорогих приобретений в истории "Реала" теперь входят:

Ян Диоманде - до €140 млн;

Джуд Беллингем - до €134 млн;

Эден Азар - €120 млн;

Гарет Бэйл - €101 млн;

Криштиану Роналду - €94 млн.

Таким образом, мадридский клуб вновь продемонстрировал готовность вкладывать значительные средства в молодых перспективных футболистов. Диоманде в свои 19 лет получил один из самых высоких ценников среди игроков, когда-либо приобретенных "Реалом".

Переход также имеет особое значение для ивуарийского футбола. Диоманде становится одним из самых заметных представителей нового поколения игроков из Кот-д"Ивуара, получив возможность продолжить карьеру в одном из самых титулованных клубов мирового футбола.

Теперь от молодого футболиста ожидают, что он сможет оправдать рекордную сумму трансфера и со временем стать одним из ключевых игроков мадридской команды.