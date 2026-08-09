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Турал Маммадов: Чтобы люди выбрали медиацию, они должны понять ее ценность

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- Светлана Лаптева
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О своем пути из бизнеса в профессию медиатора и о том, почему обществу важно объяснять ценность медиации, рассказал VB.KG Турал Маммадов (Азербайджан) - соучредитель Бакинской медиационной организации №25, частный медиатор центра государственных услуг ASAN №6, директор и учредитель торгово-логистической компании DFE Services LLC.

Он стал одним из участников IV Международной летней школы медиации на Иссык-Куле, где представил тему "Применение формата убедительных продаж в продвижении услуг медиации и убеждении сторон в процессе медиации".

Турал Маммадов отмечает, что его опыт предпринимателя во многом помогает в работе медиатора.

"Когда работаешь в бизнесе, понимаешь, что за каждым спором стоят реальные люди, их интересы, цели и отношения. Конфликт - это не только вопрос требований или претензий. За ним всегда есть причины, которые необходимо понять", - рассказал он VB.KG.

По его словам, именно бизнес-опыт научил его видеть ситуацию шире: сторонам часто важно не просто доказать свою правоту, а сохранить партнерство, репутацию и возможность дальнейшего сотрудничества.

Говоря о продвижении медиации, Турал Маммадов подчеркнул: задача медиатора - не навязать решение, а помочь людям понять возможности этой процедуры.

"Чтобы люди выбрали медиацию, они должны понять ее ценность. Нужно объяснять обществу, что медиация - это не проигрыш и не отказ от своих интересов. Это возможность самим участвовать в поиске решения и сохранить контроль над ситуацией", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что медиатор не принимает решение за стороны и не определяет победителя.

"В медиации нельзя продать готовый результат. Решение всегда принимают сами участники конфликта. Роль медиатора - создать условия для диалога, помочь услышать друг друга и найти приемлемый вариант", - сказал Турал Маммадов.

По мнению эксперта, современный медиатор должен обладать широким набором навыков: знать право, владеть техникой переговоров, уметь работать с эмоциями и выстраивать доверительную коммуникацию.

Опыт Турала Маммадова показывает, что в профессию медиатора приходят люди с разным профессиональным прошлым. Важны не только знания, но и способность понимать людей, вести переговоры и помогать сторонам переходить от конфликта к сотрудничеству.

Именно такие специалисты необходимы сегодня Кыргызстану, который готовится к новому этапу развития медиации и формированию профессионального корпуса медиаторов.


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URL: https://www.vb.kg/460728
Теги:
Азербайджан, закон, суд, Кыргызстан, Иссык-Куль
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