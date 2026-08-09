Кто имеет право называться психологом: в Кыргызстане готовят новый закон

В Бишкеке прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по законопроекту о психологической деятельности и помощи. Документ, инициированный депутатом Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой, перешел к постатейному обсуждению с участием психологов, представителей научного сообщества и государственных органов.

У Кыргызстана до сих пор нет отдельного закона, который устанавливал бы единые требования к специалистам, оказывающим психологическую помощь. В отсутствие единых законодательных требований на практике встречаются случаи, когда человек после краткосрочных курсов консультирует клиентов, в том числе онлайн, и при этом представляет себя психологом. Проверить его образование и квалификацию через единую государственную систему сегодня невозможно.

Для граждан один из наиболее важных вопросов - возможность понять, к кому они обращаются за помощью. Одним из обсуждаемых механизмов является создание открытого государственного реестра психологов, в котором можно будет проверить образование, квалификацию и профессиональный стаж специалиста.

Для самих психологов закон должен определить границы профессии: требования к образованию, правила включения в реестр, вопросы конфиденциальности и профессиональной независимости. Отдельного решения требуют ситуации с людьми, которые уже много лет работают психологами, но не соответствуют образовательным требованиям, предлагаемым в новой редакции закона.

От депутатской инициативы к профессиональному обсуждению

Законопроект был инициирован Эльвирой Сурабалдиевой, однако, по мнению депутата, правила, которые будут регулировать работу психологов, должны формироваться при непосредственном участии самого профессионального сообщества. Поэтому к обсуждению проекта привлечены практикующие психологи, представители научного и профессионального сообщества, государственных органов и другие заинтересованные стороны. На нынешнем заседании рабочая группа перешла к постатейному обсуждению документа - от определения статуса психолога и требований к его профессиональной деятельности до вопросов формирования государственного реестра.

Один из основных вопросов - требования к образованию психолога. Участники обсуждают различные образовательные траектории, дающие право на осуществление психологической деятельности, в том числе наличие профильного высшего образования, а также возможность входа в профессию лиц, получивших первое высшее образование по другой специальности и последующую профессиональную подготовку в области психологии.

Для таких специалистов рабочая группа рассматривает возможность переходного периода. Его условия еще обсуждаются. Смысл в том, чтобы новые требования не привели к одномоментному уходу из профессии людей, которые уже работают, и одновременно установить понятный образовательный стандарт на будущее.

Эта проблема касается не только частной практики. Представители государственных органов обратили внимание на нехватку психологов в специализированных учреждениях, где в условиях кадрового дефицита на должностях психологов работают в том числе специалисты с иным базовым образованием, например педагогическим или социальным, прошедшие дополнительную подготовку. В ходе обсуждения прозвучало предложение предусмотреть для подобных случаев переходный период продолжительностью два-три года.

Каким должен быть реестр психологов

Значительная часть заседания была посвящена Единому государственному реестру психологов.

Участники обсуждали различные подходы к формированию реестра и подтверждению квалификации специалистов. В частности, обсуждалась модель профессионального рецензирования: претендент представляет портфолио с информацией об образовании, практике, супервизиях и публикациях, а решение принимает периодически обновляемая комиссия.

Депутат Сурабалдиева предложила более простой вариант. По ее мнению, сложная система профессиональной аккредитации может существенно затянуть создание реестра и принятие самого закона. В качестве базовой модели обсуждается открытый государственный список специалистов с подтвержденным профильным образованием и сведениями об их квалификации, стаже и дополнительном обучении.

Принципиальным остается и вопрос о том, кто должен вести такой реестр. Эльвира Сурабалдиева выступает за государственную систему контроля и против передачи права допуска к профессии отдельным частным профессиональным объединениям.

Для обычного человека разница между этими моделями может показаться сугубо профессиональной, однако именно от устройства реестра будет зависеть, насколько легко клиент сможет проверить специалиста перед первой консультацией.

"Человек должен иметь возможность проверить специалиста"

После заседания корреспондент VB.KG поговорил с Эльвирой Сурабалдиевой о том, как предлагаемые правила могут работать в интернете и что изменится для тех, кто сегодня оказывает консультационные услуги через социальные сети.

- Эльвира Жыргалбековна, вы упомянули о необходимости регулирования рынка онлайн-услуг. Что в этой части планируется предусмотреть в проекте закона?

- В самом начале дискуссии я сказала, что это один из вопросов, который нам ещё предстоит обсудить. Ко мне как к депутату Жогорку Кенеша поступает очень много жалоб. Если выразиться простым языком, через онлайн-платформы сейчас работает множество людей без соответствующего образования и опыта. Они оказывают услуги, представляя их как профессиональную психологическую помощь.

Родители меня часто спрашивают: "Мои дети получают какие-то онлайн-консультации. Вы можете проверить, настоящий это специалист или нет?" А у нас нет общей базы. Этот законопроект и возник для того, чтобы появилась государственная база - реестр со списком людей, имеющих право оказывать психологическую помощь. На следующей встрече мы как раз планируем обсудить правовой формат онлайн-консультаций и упорядочить его.

Предполагается, что государственный реестр должен работать и как инструмент проверки онлайн-специалистов. Человек сможет найти психолога в общей базе и убедиться, что его образование подтверждено и он имеет право оказывать психологическую помощь. Технический механизм такой проверки - через сайт, поиск или QR-код - еще предстоит определить.

При этом речь не идет о запрете коучинга, мотивационных консультаций и других подобных услуг. Вопрос заключается в использовании профессионального статуса психолога. Человек без соответствующей квалификации не должен представляться психологом и оказывать психологическую помощь.

Что дальше

Работа над текстом на этом не заканчивается. Проект будет дорабатываться с учетом предложений членов рабочей группы и профессионального сообщества, после чего пройдет предусмотренные законодательством процедуры согласования и общественного обсуждения. До завершения работы над проектом рабочая группа продолжит встречи. Среди вопросов, которые еще предстоит согласовать, - онлайн-консультации, окончательные требования к образованию, условия переходного периода и механизм ведения государственного реестра.