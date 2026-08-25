На КПП "Карамык" и "Эркештам" усилили фитосанитарный контроль

На КПП "Карамык" и "Эркештам" усилен фитосанитарный контроль подкарантинной продукции и ручной клади граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

В ходе проверок инспекторы Ошского управления по химизации, защите и карантину растений регулярно выявляют фрукты, овощи, картофель, семенной и посадочный материал без необходимых фитосанитарных сертификатов.

Как уточнили в ведомстве, вся растительная продукция и грузы различного объема, не соответствующие фитосанитарным требованиям, возвращаются отправителям в установленном порядке.

Усиленный режим досмотра на границе введен для защиты территории Кыргызстана от проникновения опасных карантинных вредителей.