Кыргызстан и страны региона договорились расширять торговлю с Азербайджаном

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана обсудили развитие транспортных коридоров, совместного производства, энергетики и цифровых технологий. Восьмая консультативная встреча состоялась 8 октября в туристической зоне Аваза в Туркменистане.

В переговорах участвовал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также лидеры Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча впервые прошла в расширенном формате с полноценным участием Азербайджана.

По итогам встречи была подписана совместная декларация. Одним из ключевых направлений сотрудничества обозначено развитие транспортных маршрутов через Каспийское море, связывающих Центральную Азию с рынками Азии и Европы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что товарооборот его страны с государствами Центральной Азии в 2025 году вырос более чем на 50 процентов. Он также призвал активнее использовать совместные инвестиционные фонды для создания производств и выхода на внешние рынки.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил развивать совместные производственные цепочки по принципу "Шесть экономик - один продукт". Идея предполагает, что предприятия нескольких стран смогут участвовать в создании единого готового продукта, а не ограничиваться взаимной торговлей сырьём и отдельными товарами.

В числе других направлений - устранение торговых барьеров, развитие логистической инфраструктуры, координация энергетических проектов и внедрение цифровых решений. Узбекистан также предложил провести в 2027 году бизнес-форум Центральной Азии и Азербайджана в Хиве.

Для Кыргызстана практическое значение этих инициатив будет зависеть от того, насколько отечественные предприятия смогут включиться в региональные производственные цепочки, воспользоваться транспортными маршрутами и привлечь инвестиции.

Результаты встречи открывают дополнительные возможности для экономического сотрудничества, однако конкретные эффекты для кыргызстанского бизнеса будут определяться условиями реализации совместных проектов.