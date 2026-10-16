Вера Рахнянская: Российский опыт поможет газифицировать объекты Кыргызстана

С 15 по 17 октября на "Жаштык Арене" в Бишкеке проходят Международная промышленная выставка EXPO EURASIA KYRGYZSTAN-2026 и Бишкекский бизнес-форум. Российское газовое общество (РГО) привезло в Кыргызстан шесть отечественных компаний, представляющих оборудование и технологии для газификации, строительства и эксплуатации трубопроводных систем. О перспективах сотрудничества, автономной газификации горных населённых пунктов и возможностях российских производителей с редакцией VB.KG беседовала Вера Рахнянская - руководитель управления по организации мероприятий, издательской деятельности и связям с общественностью и СМИ Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество".

- Вера, Российское газовое общество впервые участвует в выставке в Кыргызстане. С чем вы приехали и каких результатов ожидаете?

- В Союз организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество" входят около 170 предприятий. Среди них - крупнейшие российские нефтегазовые компании, а также производители оборудования, технологий и материалов для отрасли.

Когда мы выбираем страну для участия в выставке, то смотрим, какие решения могут быть востребованы именно там, какие задачи стоят перед местной экономикой и каким предприятиям наше участие будет особенно интересно.

В Кыргызстан мы привезли шесть российских компаний, представляющих материалы и технологии для газификации. В России сейчас активно реализуется масштабная программа газификации, и наши предприятия могут поделиться практическим опытом, рассказать о реализованных проектах и продемонстрировать оборудование.

Нам важно, чтобы посетители не просто увидели стенд, а поняли, какие решения существуют, как они работают и где могут применяться. Поэтому мы привезли натурные образцы оборудования и продукции.

- Какие компании представлены на стенде и чем они занимаются?

- Среди участников - предприятия, предлагающие решения для самых разных этапов газификации и эксплуатации инженерной инфраструктуры.

Холдинг "БелОМО" представляет интеллектуальные решения для контроля газа и выявления скрытых потерь.

ООО "ПМК ПРАЙД" делится опытом реализации программ газификации и перехода на газовое отопление.

ООО "ПромГазСервис" занимается производством газорегуляторного оборудования и трубопроводной арматуры.

ООО "АИР-ГАЗ" предлагает решения в области изоляции стальных трубопроводов.

"Компания ИнжТех" специализируется на электросварных фитингах, шаровых кранах FOX и химостойких трубопроводных системах.

Все эти направления имеют прямое практическое значение для строительства и эксплуатации инженерных сетей. Посетители могут познакомиться с образцами продукции и напрямую обсудить с представителями компаний варианты сотрудничества.

- Почему автономная газификация может быть особенно интересна Кыргызстану?

- У Кыргызстана сложный горный ландшафт. Есть населённые пункты, куда провести традиционный трубопроводный газ технически непросто или экономически нецелесообразно: нужно учитывать рельеф, горные реки, мосты и логистику прокладки коммуникаций.

Но потребность в энергии никуда не исчезает. Людям необходимо отапливать дома, предприятиям - работать, объектам туристической инфраструктуры - обеспечивать комфорт и безопасность гостей.

В таких случаях оптимальным решением становится автономная газификация. В зависимости от условий это могут быть газгольдеры и другие установки для хранения и подачи газа. Возможен вариант, когда одна крупная ёмкость обслуживает целое село, а от неё газ распределяется потребителям. В других случаях решение разрабатывается под отдельное домовладение, предприятие или объект инфраструктуры.

Здесь нельзя предложить одну универсальную схему для всех. Необходимо тщательно рассчитывать объём потребления, расположение объекта, расстояния, технические требования и безопасность. Именно поэтому важно привлекать специалистов, которые умеют проектировать подобные системы.

- Вы упомянули сжиженный природный газ. Как эта технология может помочь в обеспечении энергией удалённых объектов?

- Природный газ сложно транспортировать на большие расстояния при отсутствии трубопровода. Один из эффективных вариантов - сжиженный природный газ (СПГ). Его получают путём глубокого охлаждения, после чего он занимает значительно меньший объём и может перевозиться в специальных криогенных ёмкостях.

На месте потребления газ регазифицируют и используют для отопления, генерации электроэнергии и других нужд.

Сегодня развиваются не только крупные комплексы по производству СПГ, но и малотоннажные и среднетоннажные установки. Они позволяют получать сжиженный газ непосредственно из магистрального трубопровода и доставлять его туда, где строительство полноценной ветки экономически не оправдано.

Такие решения востребованы для автономной газификации, транспорта и отдельных промышленно-туристических объектов. Для Кыргызстана это направление крайне перспективно с учётом географии страны.

- Кыргызстан традиционно опирается на гидроэнергетику. Зачем стране рассматривать дополнительные источники энергии?

- Значительная часть электроэнергии в Кыргызстане вырабатывается ГЭС. Вместе с тем в отдельных районах остаётся актуальным вопрос надежности энергоснабжения: в сельской местности потребители периодически сталкиваются с перебоями и нестабильным напряжением.

Газ способен выполнять самые разные функции: использоваться для отопления, обеспечивать энергией отдельные объекты или при определенных условиях поддерживать генерацию электроэнергии.

Надёжность энергоснабжения имеет ключевое значение не только для бытовых потребителей, но и для промышленности. Предприятие не может эффективно работать при постоянных сбоях в подаче энергии.

Кроме того, газ отлично дополняет возобновляемые источники. Солнечная и ветровая энергетика зависят от погодных условий, а газовая генерация помогает балансировать энергосистему там, где это оправдано.

- Чем российские предприятия могут быть интересны кыргызстанским заказчикам, помимо поставок оборудования?

- Речь идёт не просто о продаже техники. Компании готовы комплексно сопровождать проекты: участвовать в расчётах, учитывать требования безопасности, технические нормы и специфику конкретных объектов.

Для газовых проектов принципиально важно обеспечить грамотное проектирование, монтаж, последующее обслуживание и подготовку кадров. Наши предприятия готовы предоставлять полную техническую поддержку и участвовать в обучении местного персонала.

Для заказчика всегда важна не только первоначальная стоимость оборудования, но и стоимость его дальнейшей эксплуатации, доступность запасных частей, качество сервиса и возможность долгосрочного партнерства.

- Насколько важны технические стандарты при реализации совместных проектов?

- У России и Кыргызстана есть собственные нормативные требования и стандарты. При подготовке любого проекта необходимо убедиться, что используемые материалы и оборудование полностью соответствуют нормам страны реализации.

Российское газовое общество занимается в том числе вопросами разработки и гармонизации технических требований в отрасли. Мы объединяем предприятия и экспертов для выработки решений, полезных для рынка.

При этом мы не планируем вмешиваться в законодательную деятельность Кыргызстана. Речь идет исключительно о профессиональном взаимодействии, обмене опытом и решении инженерно-технических вопросов.

- Уже есть примеры сотрудничества с кыргызстанской стороной?

- Мы искренне заинтересованы в развитии партнёрских отношений с кыргызстанскими предприятиями. На предыдущих площадках состоялись первые знакомства, началось обсуждение возможных направлений взаимодействия. Нынешняя выставка в Бишкеке - ещё одна отличная возможность представить российские технологии, изучить потребности местного рынка и наметить конкретные шаги.

Для нас важно, чтобы выставки становились не просто презентационной площадкой, а местом, где завязываются дееспособные деловые контакты.

- Какую роль в развитии сотрудничества сыграет конференция 16 октября?

- Конференция "Энергетический диалог: Россия - Кыргызстан" станет ключевой площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия.

Российское газовое общество выступает одним из организаторов мероприятия совместно с Министерством энергетики КР, Комитетом Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, Ассоциацией "ЭнергоИнновация" и Торгово-промышленной палатой Кыргызстана.

РГО будет участвовать в совместной модерации первого блока - "Роль углеводородов в современных условиях". Модераторами заявлены заместитель министра энергетики КР Бекнур Маратбеков и вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков.

В центре внимания - роль газа в энергетическом сотрудничестве Кыргызстана и стран ЕАЭС, новые подходы и технологии в отрасли, включая глубокую переработку нефти и газа.

Для нас важно, чтобы диалог не ограничивался общими декларациями. Мы нацелены на обсуждение конкретных потребностей рынка и адаптацию опыта российских предприятий к условиям Кыргызстана.

- Кого вы приглашаете на выставку и конференцию?

- Прежде всего - представителей энергетической отрасли, профильных государственных и муниципальных структур, проектных и строительных организаций, промышленности, бизнеса и сферы туризма.

Если компания планирует газификацию объекта, ищет надежное оборудование или изучает варианты автономного энергоснабжения, ей точно стоит познакомиться с представленными решениями и проконсультироваться со специалистами.

Приглашаем всех потенциальных партнёров посетить совместный стенд Российского газового общества и компаний-участников на "Жаштык Арене". Выставка проходит с 15 по 17 октября, а конференция "Энергетический диалог: Россия - Кыргызстан" состоится 16 октября с 14:00 до 18:00 по местному времени.

Надеемся, что этот визит в Бишкек станет стартом для долговременных контактов и успешных совместных проектов.