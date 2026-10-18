Узбекистан планирует строительство еще двух АЭС

Узбекистан намеревается расширить программу развития атомной энергетики и рассматривает возможность строительства не только второй, но и третьей атомной электростанции. Об этом президент республики Шавкат Мирзиёев заявил на встрече с инвесторами.

Глава государства отметил, что страна активно наращивает ресурсы и опыт в этой сфере, в том числе благодаря существенным инвестициям в добычу урана. По его словам, развитие АЭС необходимо для обеспечения инвесторов надежным электроснабжением и снижения себестоимости энергии. Переговоры по проекту второй станции с потенциальными партнерами запланированы на ближайшее время, однако параметры новых объектов - локация, мощность, сроки и стоимость - пока не раскрываются.

Напомним, в настоящее время в Фаришском районе Джизакской области при участии госкорпорации "Росатом" уже возводится первая АЭС в стране. Проект имеет интегрированную конфигурацию: он объединит два крупных энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 (по 1000 МВт) и два малых с реакторами РИТМ-200Н (по 55 МВт).

Совокупная мощность первой станции составит 2110 МВт с ежегодной выработкой порядка 17,2 миллиарда кВт·ч. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда долларов США, а финансирование планируется привлечь в том числе за счет российского льготного экспортного кредита.

Запуск первого малого реактора намечен на 2029 год, а ввод в эксплуатацию первого крупного блока запланирован на 2033 год. Полностью завершить строительство первой АЭС рассчитывают к 2035 году.