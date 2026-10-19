Ибраев: Счетная палата работает над внедрением электронного аудита

В 2025 году Счетная палата Кыргызстана провела 98 аудиторских мероприятий, охвативших 1 636 субъектов аудита. По итогам проверок выявлены финансовые нарушения, подлежащие восстановлению, на сумму около 21 млрд сомов. Из них 13,5 млрд сомов были восстановлены в течение года.

Об этом журналистам рассказал заведующий отделом планирования, отчетности и проведения мониторинга Счетной палаты Айбек Ибраев во время торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ведомства.

Еще одним результатом работы стало выявление ранее неучтенных активов. При анализе консолидированной финансовой отчетности республики аудиторы обнаружили активы на сумму 61,1 млрд сомов, которые впоследствии были отражены в учете и финансовой отчетности.

Речь идет не о дополнительных денежных поступлениях в бюджет, а об активах, которые ранее не были надлежащим образом учтены.

По словам Ибраева, в последние годы Счетная палата уделяет особое внимание совершенствованию методов государственного аудита. В 2025 году совместно с международной организацией IDI проводилась работа по приведению внутренних руководств по финансовому аудиту, аудиту соответствия и аудиту эффективности в соответствие с международными стандартами.

Одновременно ведомство готовится к внедрению новых цифровых инструментов, которые позволят не только выявлять уже допущенные нарушения, но и своевременно определять потенциальные финансовые риски.

"По инициативе нашего президента у нас ведется работа по внедрению нового программного обеспечения в Счетную палату. Это комплексная электронная программа, называется "Электронный аудит". В ней будут сведены все информационные базы, которые у нас существуют в республике", - рассказал Ибраев.

Предполагается, что система объединит данные АИС "Казна", государственных закупок и электронной системы бухгалтерского учета "Бухокмот".

Благодаря этому аудиторы смогут анализировать финансовую деятельность государственных организаций дистанционно, определять потенциально рискованные направления и устанавливать, какие операции требуют более тщательной проверки.

При этом, как подчеркнул представитель Счетной палаты, полностью отказаться от выездных проверок невозможно.

"Конечно, полностью отойти от выездных проверок нельзя будет, но предварительно выявить рискованные зоны можно будет с помощью этой программы. Мы сможем документировать все наши аудиторские процессы в этой программе и выявлять потенциально рискованные зоны уже онлайн в бухгалтерии каждой организации", - пояснил он.

В ходе беседы журналисты также подняли вопрос о разногласиях между Счетной палатой и государственными органами, в деятельности которых выявляются финансовые нарушения.

Нередко после публикации результатов проверок представители ведомств выражают несогласие с выводами аудиторов.

Айбек Ибраев пояснил, что до официального утверждения отчетов Счетная палата проводит обсуждения с проверяемыми организациями. На этом этапе стороны рассматривают результаты аудита и имеющиеся замечания.

"Конечно, существуют у нас внутренние процессы, в которых мы непосредственно перед тем, как рассматривать все отчеты на совете, ведем диалог с нашими субъектами аудита", - рассказал он.

По его словам, каждое заключение ведомства основывается на собранных в ходе проверки доказательствах. При этом случаи несогласия со стороны государственных органов возникают даже после завершения предусмотренных процедур.

"Все, что мы выкладываем, все, что у нас есть в отчетах, есть непосредственно аудиторские доказательства. Но почему-то бывают такие случаи, когда после уже публикации наших отчетов случаи несогласия со стороны субъектов аудита", - отметил Ибраев.

Он подчеркнул, что Счетная палата уверена в обоснованности опубликованных результатов проверок.

Отдельное внимание уделяется открытости информации о расходовании государственных средств. По словам Ибраева, после принятия нового конституционного закона о Счетной палате в 2023 году ведомство взяло курс на повышение прозрачности своей деятельности.

"Сегодня аудиторские отчеты, не содержащие секретных сведений либо информации для служебного пользования, публикуются на официальном сайте Счетной палаты", - заключил Ибраев.