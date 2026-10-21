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В Бишкеке обсудят финансирование малых ГЭС и развитие зелёной энергетики

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- Светлана Лаптева
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Завтра, 22 октября, в Бишкеке состоится финансовая встреча KYRGYZ HYDRO 2026. Главной темой мероприятия станет привлечение инвестиций для строительства и развития малых гидроэлектростанций в Кыргызстане.

Организаторами площадки выступают Ассоциация электростанций возобновляемых источников энергии КР и компания SIBA Hydropower Engineering LLC.

В дискуссиях примут участие представители Государственного банка развития, Фонда зелёной энергетики, Союза банков Кыргызстана, коммерческих банков, институтов климатического финансирования, а также Узбекско-Кыргызского и Азербайджанско-Кыргызского фондов развития. К диалогу также присоединятся девелоперы, инвесторы и владельцы действующих ГЭС.

От проекта к инвестициям

Ключевым фокусом встречи станет финансирование малых ГЭС через коммерческие банки, инвестфонды и механизмы лизинга. Участники обсудят финансовые инструменты, способные помочь проектам пройти полный цикл - от технической разработки до ввода в эксплуатацию.

Развитие малой гидроэнергетики для Кыргызстана имеет стратегическое значение. Однако ключевым барьером на пути реализации большинства инициатив остается доступ к "длинным" деньгам, понятные условия кредитования и корректная оценка инвестиционных рисков. Именно эти вопросы станут предметом предметного диалога между банкирами и энергетиками.

Региональный контекст и практический опыт

Развитие возобновляемых источников энергии актуально для всей Центральной Азии. Для инвесторов малые ГЭС остаются перспективным направлением, однако конечный успех зависит от сроков окупаемости, стоимости гидросилового оборудования, тарифной политики и условий подключения к сетям.

Отдельная панельная сессия будет посвящена практическому опыту инвесторов и владельцев действующих объектов. Своим видением и кейсами поделятся представители компаний GUGLER Water Turbines GmbH, Green Energy, "Интек", Orta Asia Investment Holding, "Интегра Инжиниринг Групп", а также руководства Кайнама ГЭС.

Программа мероприятия предусматривает сессию вопросов и ответов, а также B2B-встречи для прямого проведения переговоров между бизнесом и финансовыми институтами. Практический результат встречи для сектора ВИЭ Кыргызстана будет зависеть от того, удастся ли сторонам выработать конкретные механизмы финансирования новых ГЭС.


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URL: https://www.vb.kg/462467
Теги:
ГЭС, инвестиции, Кыргызстан
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