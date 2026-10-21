Кыргызстан опередил Индию и Египет по качеству загрузки сайтов

Кыргызстан занял первое место по качеству загрузки веб-страниц через мобильный интернет среди стран с сопоставимым уровнем доходов. Об этом сообщается в пресс-релизе международной компании nPerf.

Согласно результатам исследования за период с июля по сентябрь 2026 года, показатель успешности мобильного веб-сёрфинга в Кыргызстане составил 61,02%. В сравнении участвовали страны с ВВП на душу населения от 2 100 до 3 800 долларов.

На втором месте расположилась Индия с результатом 60,7%, на третьем - Кот-д"Ивуар (52,24%). Далее следуют Египет (39,66%) и Бангладеш (39,06%).

Показатель успешности мобильного веб-сёрфинга оценивает скорость и стабильность доступа к наиболее посещаемым сайтам. Он является одним из критериев качества работы мобильных сетей и удобства пользования интернетом.

Как отмечается в пресс-релизе, результаты отражают способность мобильных сетей обеспечивать быструю и стабильную загрузку веб-страниц.

Разница между Кыргызстаном и Египтом составляет 21,36 процентного пункта, а между Кыргызстаном и Бангладеш -21,96 процентного пункта.