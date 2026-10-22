Кыргызстан намерен повысить выживаемость детей с онкологией до 60%

За последние пять лет государственное финансирование детской онкологии в Кыргызстане увеличилось втрое. Об этом сообщил министр здравоохранения Дамир Осмонов на Всемирном саммите "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" и II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде (Узбекистан).

По словам министра, в стране создан Национальный регистр детского рака, совершенствуется система учёта и наблюдения за пациентами, развивается специализированная медицинская помощь в Бишкеке и Оше.

В 2025 году в Кыргызстане впервые провели аутологичную трансплантацию костного мозга ребёнку. Ещё одним шагом стало включение онкологической помощи в Программу государственных гарантий в 2021 году.

Осмонов напомнил, что в 2023 году Кыргызстан присоединился к Глобальной инициативе Всемирной организации здравоохранения по борьбе с детским раком. Её цель - повысить выживаемость детей с онкологическими заболеваниями как минимум до 60% к 2030 году.

Министр также подчеркнул важность ранней диагностики, от которой во многом зависят результаты лечения. Для своевременного выявления заболеваний необходимо повышать квалификацию медицинских работников первичного звена, информировать родителей о первых тревожных признаках и совершенствовать систему направления пациентов на специализированное лечение.

По его словам, сохранение здоровья детей и обеспечение доступности современной медицинской помощи остаются приоритетами государственной политики.