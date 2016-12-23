Президент Ирана прибыл в Кыргызстан

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент Ирана Хасан Роухани.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встречал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

На флагштоках подняли государственные флаги обоих государств, выстроен почетный караул, прозвучали гимны.

Сегодня в рамках официального визита состоятся переговоры двух глав государств, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента.

Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.

Кроме того, в рамках своего официального визита в Кыргызстан Хасан Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.