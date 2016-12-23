$ 69.38 - 69.45
€ 72.80 - 72.57

Президент Ирана прибыл в Кыргызстан

445  0
Алексей Тимаев

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл президент Ирана Хасан Роухани.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встречал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

На флагштоках подняли государственные флаги обоих государств, выстроен почетный караул, прозвучали гимны.

Сегодня в рамках официального визита состоятся переговоры двух глав государств, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента.

Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов.

Кроме того, в рамках своего официального визита в Кыргызстан Хасан Роухани встретится с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и примет участие в открытии кыргызско-иранского бизнес-форума.

URL: http://www.vb.kg/352605
Теги:
Иран, президент, сотрудничество
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  