Депутата возмутила покупка Нацбанком золотых слитков из Казахстана

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Гулиза Авазова

Депутат Зиядин Жамалдинов возмутился и выступил против покупки Национальным банком золотых слитков из Казахстана. Такую позицию он выразил сегодня, 5 января, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как отметил депутат, покупка золота из Казахстана - поддержка предпринимателей соседнего государства.

"Зачем мы платим Казахстану и поддерживаем их предпринимателей, у нас что своего золота нет?" - возмутился он.

На что глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов ответил, что в Казахстане изготавливается 1, 2, 5, 10-ти и 31 граммовые золотые слитки, каких в Кыргызстане нет. "В республике только "Кыргызалтын" имеет лицензию на изготовление золотых слитков. Но они пока изготавливают только 100-граммовые слитки, но мы ведем переговоры и о меньшем весе слитков", - добавил он.

Также он отметил, общий вес закупаемых золотых слитков в Казахстане составляет 15 кг.

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект Закона "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики", который предусматривает освобождение Национального банка от НДС при ввозе товаров, используемых в нумизматических целях.

Депутат Жамалдинов сказал, что покупка золота из Казахстана - это прямой урон бюджету Кыргызстана. Нельзя менять закон в угоду Национального банка, подчеркнул парламентарий.

URL: http://www.vb.kg/353099
Теги:
золото, Казахстан
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Комментарии
Деп.мырк
06.01.2017, 15:35

Какие мелочные депутаты в Киргизии )) из за 15кг золота столько гонорар хаха государство разорится?

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