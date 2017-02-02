Как обезопасить ребенка в интернете. Топ-8 программ родительского контроля

В связи вовлечением подростков в группы, ведущих к самоубийству, а также распространением запрещенных идей в соцсетях, родителям необходимо усилить контроль за доступом к безопасному контенту интернета. Программисты рекомендуют родителям установить приложения родительского контроля гаджетов.

Большинство из перечисленных ниже приложений имеют практически одинаковые функции: можно ограничить время посещения некоторых сайтов, определить лимит интернета, составить категории нежелательных сайтов и запретить к ним доступ, следить за местоположением ребенка. Но в каждом из этих приложений есть и свои особенности. Некоторые из предлагаемых программ платные, а некоторые находятся в открытом доступе, но не имеют меню на русском языке.

Safekiddo.com.. В программе можно установить запрет на доступ к интернету, различным приложениям и играм на определенное время. Минус - меню программы только на английском языке.

SkyDNS. Программа-фильтр для компьютеров имеет несколько пакетов. Самый подходящий вариант для родительского контроля - это пакет, предусмотренный для школьного пользования интернета. Он также устанавливает запреты на некоторые категории сайтов - порнографические, сайты запрещенных организаций и развлекательные сайты, "ворующие" пароли от аккаунтов и деньги со счетов.

MSpy. Это программа для смартфонов. В аккаунте MSpy взрослые могут видеть отчет об использовании телефона и интернета, историю поиска, изменения в списке контактов и в календаре. В нем также можно запретить установку игр и приложений, которые нежелательны для подростков. Минус программы - отсутствие русскоязычного меню.

PlayPad.. Приложение также позволяет удаленно следить за местоположением абонента, блокировать запуск приложений или категории приложений, настроить расписание доступа к тем приложениям, которые родители сочтут полезными для детей, например, обучающие и лингвистические.

Norton Family. Он может заблокировать публикацию личных данных (фото, видео) с устройства ребёнка, настраивает расписание использования компьютера и ограничивается время. Родители получают уведомление о работе смартфона ребенка: какие видео он сейчас смотрит, куда переходит и др. Плюс - есть меню на русском языке.

KidShell. Похоже на предыдущие приложения. С помощью этой программы можно настроить телефон для запуска только разрешенных приложений. Можно также блокировать возможность перехода по рекламным ссылкам и приобретение платных приложений. в Google Play. В нем тоже нет русскоязычного меню.

Kids Place.Функции такие же, как в вышеперечисленных приложениях. Минус - нет русскоязычного меню.

KidLogger.Программа запрещает устанавливать нежелательные приложения, определяет местонахождение ребёнка, ведёт учёт посещённых сайтов и запущенных программ. В нем можно видеть сколько времени ребенок находился на определенном сайте. Есть несколько пакетов. Самый многофункциональный - только в платном доступе. Главный плюс - ребенок не сможет сам удалить программу.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом" или "Синий кит". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству, в случае отказа выполнения этих заданий подростков шантажируют и угрожают их близким.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. Ранее в Кыргызстане еще не было зарегистрировано подростковых суицидов, связанных именно с этой игрой, но 1 февраля, восьмиклассник выбросился с четвертого этажа высотного дома. По словам родственников мальчика, незадолго до гибели он получил сообщение: "Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна".

Правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях, а Минобразования поручило школам усилить контроль учеников к доступу к сетевым играм и безопасному контенту интернета. Психологи также предупреждают родителей быть внимательными к изменению поведения детей.