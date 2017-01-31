"Тихий дом" пришел в Кыргызстан. Игра со смертельным концом

В социальных сетях набирает обороты игра со смертельным концом для подростков под названием "Тихий дом". Изначально она появилась в российском сегменте интернета, но уже добралась и до Кыргызстана.

Чтобы принять участие в игре, подростку достаточно оставить сообщение #явигре или #хочувигру в определенном паблике. После чего его добавляют в другую группу. Куратор проводит вступительный диалог с участником, проверяет серьёзность намерений. После чего дает первое задание. Всего таких заданий 50, на каждый день. Отчеты нужно выставлять в 4.20 утра. Последнее задание - убить себя. Если этого не сделать, куратор начинает запугивать участника убийством родителей.

Выглядит это вроде бы абсурдно, однако в России участники этой игры уже совершили серию суицидов. Подобная игра не могла не привлечь внимание активистов и просто небезразличных людей из Кыргызстана.

Родителям следует обратить внимание на следующие вещи: