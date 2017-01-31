"Тихий дом" пришел в Кыргызстан. Игра со смертельным концом

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Глеб Куренев

В социальных сетях набирает обороты игра со смертельным концом для подростков под названием "Тихий дом". Изначально она появилась в российском сегменте интернета, но уже добралась и до Кыргызстана.

Чтобы принять участие в игре, подростку достаточно оставить сообщение #явигре или #хочувигру в определенном паблике. После чего его добавляют в другую группу. Куратор проводит вступительный диалог с участником, проверяет серьёзность намерений. После чего дает первое задание. Всего таких заданий 50, на каждый день. Отчеты нужно выставлять в 4.20 утра. Последнее задание - убить себя. Если этого не сделать, куратор начинает запугивать участника убийством родителей.

Выглядит это вроде бы абсурдно, однако в России участники этой игры уже совершили серию суицидов. Подобная игра не могла не привлечь внимание активистов и просто небезразличных людей из Кыргызстана.

Родителям следует обратить внимание на следующие вещи:

  1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли он в ранние утренние часы.
  2. Рисует китов, бабочек, единорогов.
  3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего..."
  4. Закрыл во ВКонтакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры - обратный отсчет от 50.
  5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.
  6. Хэштеги участников игры: #f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть

URL: http://www.vb.kg/354587
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Комментарии
Заман Бероев
31.01.2017, 12:07
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найти инициаторов "игры" и 30 лет с  конфискацией

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