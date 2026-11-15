После трагедии в Ала-Арче: чему учит опыт Алматы

Трагедия в ущелье Ала-Арча, где заблудившийся подросток не смог дождаться помощи, вновь поставила перед Кыргызстаном непростой вопрос: насколько безопасны наши горы и что необходимо сделать, чтобы туристы, альпинисты и просто любители прогулок могли рассчитывать на своевременную помощь в чрезвычайной ситуации?

После случившегося звучат разные предложения. Одни считают, что в память о мальчике нужно назвать его именем одну из горных вершин. Другие предлагают направить средства на создание сети спасательных станций, установить памятные знаки или организовать специальные уголки памяти. Есть и те, кто напоминает: ежегодно в горах погибают люди, в том числе опытные альпинисты и подготовленные туристы. Если называть вершины именами всех погибших, это вряд ли станет решением проблемы.

Но, возможно, главный вопрос сегодня заключается не в том, какое памятное название появится на карте Кыргызстана, а в том, какие реальные изменения последуют за этой трагедией.

VB.KG начинает серию публикаций об опыте разных стран в организации горно-спасательной службы. Кыргызстану предстоит выработать собственную систему безопасности, учитывающую особенности наших гор, туристических маршрутов, инфраструктуры и возможностей спасательных подразделений. При этом важно изучать уже работающие модели, не копируя их механически.

Алматинский опыт: спасательные хижины, пункты и волонтеры

Активные путешественники, обсуждая возможные решения для Кыргызстана, вспомнили опыт соседнего Казахстана, в частности Алматы, где вопросам безопасности в горах уделяется системное внимание.

Здесь создана не одна отдельная спасательная точка, а целая инфраструктура, объединяющая профессиональных спасателей, контрольно-спасательные пункты, горные укрытия и добровольцев.

На популярных и потенциально опасных маршрутах в горах Алматы установлены 18 специальных туристических хижин. Они предназначены для людей, которые потеряли ориентир, попали в непогоду, получили травму или оказались в другой чрезвычайной ситуации.

Внутри предусмотрены матрасы, одеяла, печь для обогрева, аптечка, запас продуктов, возможность зарядить мобильные устройства. Автономное энергоснабжение обеспечивают солнечные панели. Такие укрытия дают человеку возможность переждать непогоду, согреться и дождаться помощи.

Кроме того, в горной местности работают четыре контрольно-спасательных пункта. Они расположены в Большом Алматинском и Малом Алматинском ущельях, в районе Медео и Бутаковском ущелье. Дежурство и размещение спасателей непосредственно в горной зоне позволяют быстрее добираться до пострадавших. По данным городских служб, на отдельных направлениях время оказания помощи удалось сократить до 3–4 часов.

Важная составляющая этой системы - взаимодействие профессиональных служб с добровольцами. В поисково-спасательных работах участвуют представители Федерации альпинизма и Добровольной спасательной службы, а также подготовленные спортсмены, владельцы квадрокоптеров и внедорожников.

Новый шаг - регистрация горных маршрутов

Еще одно интересное решение Казахстан внедрил осенью 2026 года. В Алматы запустили онлайн-сервис Almaty Hike, позволяющий туристам заранее сообщать о планируемом походе.

Перед выходом человек указывает контактные данные и информацию о начале маршрута. После возвращения необходимо закрыть регистрацию, отметив завершение похода.

Сервис разработан при участии природоохранной прокуратуры Алматы, Иле-Алатауского государственного национального природного парка, Казахского национального университета имени аль-Фараби, Департамента по чрезвычайным ситуациям и городского акимата.

Такая система дает спасателям дополнительную информацию: куда направился человек, где начинался его маршрут и какие контакты можно использовать для связи. В случае происшествия это может существенно облегчить поиски.

К зимнему сезону 2026/2027 годов в Алматы задействованы два профессиональных спасательных подразделения общей численностью 194 человека. В их распоряжении 60 единиц техники и два вертолета. Дополнительно к поисковым работам привлекаются более 100 добровольцев.

Масштаб необходимой работы показывают и цифры. В 2025 году спасательные подразделения МЧС Казахстана, городского ДЧС и волонтеры провели в горах Алматы 410 поисково-спасательных операций. Помощь получили 617 человек, среди них 88 несовершеннолетних.

При этом даже развитая инфраструктура требует постоянного внимания. Как сообщало казахстанское информационное агентство Kazinform в феврале 2026 года, некоторые горные хижины подвергались вандализму: повреждались двери, окна, печи и солнечные панели. Службам приходится регулярно проверять укрытия и пополнять аварийные запасы. Это тоже важный урок: недостаточно построить спасательные объекты - необходимо предусмотреть их содержание, обслуживание и защиту.

Какой путь выбрать Кыргызстану?

Опыт Алматы показывает, что безопасность в горах складывается из нескольких взаимосвязанных элементов. Это профессиональные спасательные подразделения, пункты оперативного реагирования, укрытия на удаленных маршрутах, регистрация туристов, техническое оснащение и подготовленные добровольцы.

Для Кыргызстана, где горные маршруты имеют совершенно разную протяженность, сложность и доступность, необходима собственная модель.

Возможно, начинать следует с паспортизации наиболее посещаемых маршрутов, определения опасных участков, установки информационных и предупреждающих знаков, создания сети спасательных пунктов и укрытий. Необходимо также продумать единый механизм регистрации туристических групп, оперативной передачи координат и взаимодействия государственных служб с альпинистами, гидами и добровольцами.

И, конечно, важно заранее определить, кто будет отвечать за содержание таких объектов, их оснащение, связь и готовность к работе в любое время года.

Память о погибшем подростке может обрести и символическое воплощение. Но, возможно, самым значимым памятником станет спасательная инфраструктура, которая поможет сохранить другие жизни. Если появятся новые спасательные пункты, можно предусмотреть и памятные таблички, рассказывающие, почему они созданы и чьей памяти посвящены.

Ведь горы не прощают беспечности, а спасательная помощь не должна зависеть от случайности. Кыргызстану необходимо не просто реагировать на очередную трагедию, а выстроить систему, в которой безопасность человека в горах станет постоянной государственной и общественной задачей.