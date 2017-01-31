ЮНИСЕФ призывает родителей оградить детей от опасного контента в интернете

Все родители в Кыргызстане должны ознакомиться с правилами безопасного пользования интернета для детей. С таким заявлением выступило представительство ЮНИСЕФ в Кыргызстане в связи с распространением в социальных сетях игры со смертельным исходом.

В заявлении говорится, что родители должны более ответственно отнестись к доступу к интернету своих детей и безопасному контенту.

"Мы обеспокоены распространяемой информацией в социальных сетях Кыргызстана о подростковых "группах смерти", которые уже стали причиной случаев детского суицида в Казахстане и России. Постами с хэштегами "море китов", "тихий дом", "хочу в игру", "разбуди меня в 4.20" теперь делятся подростки и из КР. Убедительно просим родителей, в преддверии Дня безопасного интернета, отмечаемого в этом году 7 февраля, ознакомьтесь с важными правилами, которые оградят детей от нежелаемого контента и опасных случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.