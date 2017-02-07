Алмазбек Атамбаев посетит штаб-квартиру Евросоюза в феврале

В феврале президент Алмазбек Атамбаев совершит официальный визит в Бельгию. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в аппарате президента.

Ранее в представительстве Евросоюза в Кыргызстане сообщали, что в этом году ожидается официальный визит Атамбаева в Брюссель, где расположена штаб-квартира Евросоюза.

"Пока детали прорабатываются. Эта плановая поездка. Будут встречи с руководителями институтов Евросоюза", - сообщил заведующий отделом информационной политики аппарата Алмаз Усенов.

До конца 2017 года в Кыргызстан приедет и официальная делегация Евросоюза.