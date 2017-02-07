Опрос "ВБ": Как ограничить детям доступ в интернет

Споры вокруг доступа в интернет разгораются чуть ли не с момента его популяризации на рынке и с каждым годом только обостряются. В России, например, неугодные сайты просто напросто закрывают. В Кыргызстане такой практики нет, по крайне мере массовой.

На протяжении последних 13 лет каждый второй вторник февраля в мире отмечается день безопасного интернета. Его целью является пропаганда безопасного и ответственного использования интернета, особенно среди молодых людей. Именно подростки являются одними из самых активных пользователей Всемирной сети. В последние дни эта тема весьма актуальна в Кыргызстане на фоне всеобщей паники по поводу игр "синий кит" и "тихий дом".

Критики замечают, что в сети подростки могут "нахвататься" неправильной информации и именно поэтому доступ в интернет для них стоит ограничить. Но как? Ведь сейчас точку доступа можно найти везде, в том числе в общественном транспорте и библиотеках, а о функции родительского контроля и его настройках знают далеко не все родители.

Бишкекчане отмечают, что в первую очередь следить за деятельностью ребенка в сети, да и вообще за доступом к интернету должны родители. Запрещать полностью не стоит, да и не получится этого сделать. Доступ в интернет должен быть дозированным, и чем меньше ребенок, тем меньше времени ему стоит проводить во Всемирной паутине, считают опрошенные.

Нашлись и те, кто был более радикален. По их мнению, лучшая борьба - это отключить интернет. Но ребенок, если захочет, найдет выход в сеть в школе или в интернет-клубах.