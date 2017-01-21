Незнание - сила. Стране больше не нужны библиотеки

Не так давно депутат фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов заметил, что сегодня Кыргызстану библиотеки не нужны, их могу заменить компьютер и принтер. По его словам, лучше переоборудовать здания библиотек под детские сады. Но почему-то народный избранник не подумал о тех людях, у которых дома нет ни компьютера, ни принтера, ни интернета, ни планшета или другого гаджета, и денег на книг тоже нет.

О роли библиотек в современном Кыргызстане "ВБ" рассказала директор Республиканской библиотеки им. К.Баялинова Роза Султангазиева.

В 1997 году началась новая история библиотеки им. К.Баялинова. До этого в этом здании располагалась библиотека имени Чернышевского. В ее фонде насчитывалось более двух миллионов книг на 43 языках различной направленности и жанров. А после объединения детской и юношеской библиотек в 1997 году появилась библиотека им. К. Баялинова. Началось активное развитие сразу в нескольких отраслях: созданы детские отделы, игровые комнаты. Стоит заметить, хотя библиотека предназначена для детей и юношества, ходят туда и взрослые, а пенсионеры - почитать прессу. Но основную массу читателей всё-таки составляют студенты и ученики школ. Всего в библиотеке работает 158 человек.

- Я очень обеспокоилась, когда депутат предложил закрыть библиотеки. Представьте себе село, где нет ни клуба, ни кинотеатра. Единственный культурный очаг - библиотека, которая бесплатная, доступная и открыта с утра до вечера. Даже если есть клуб, то это больше досуговое мероприятие, а библиотека - это образование и знания. Кроме того, не у каждого есть возможность держать дома свою библиотеку. Не у всех есть компьютер и интернет. Именно поэтому дети идут в библиотеки.

Если закрыть библиотеки, будет Афганистан. Там закрыты театры, музеи и библиотеки. Людям некуда идти, а всем хочется к чему-то стремиться, и тогда люди начинают читать радикальную литературу.

Несколько лет назад приняли решение передать финансирование библиотек айыл окмоту. Хотя на счету министерства и находятся около 1061 библиотеки, но около 900 из них числятся на балансе айыл окмоту. Это означает, что библиотеки будут процветать только в том случае, если председателю айыл окмоту интересны книги. Если же он далек от чтения, то там библиотеки в плачевном состоянии.

Библиотека сегодня

За последние годы в библиотеке произошло много изменений, она старается идти в ногу со временем. Для сотрудников постоянно проводят различные мероприятия по повышению квалификации, пополняется книжный фонд, повышается процент литературы на кыргызском языке.

В библиотеке есть wi-fi, 120 компьютеров, читателям при необходимости выдают планшеты. И всё это практически бесплатно - абонемент на год стоит 25 сомов. На базе библиотеки также работают различные кружки, в том числе изучения английского языка и занятия с детьми с ограниченными возможностями.

Как отмечает Султангазиева, несмотря на все возможности и новшества библиотеки, читатели отдают предпочтения бумажным книгам, а не электронным. Да и количество посетителей библиотеки всё время растет.

Сейчас читальное заведение в среднем посещают 500-600 человек в день. Сами же работники библиотек за свой труд получают гроши. Максимальный заработок у заведующего - 6 тысяч сомов.