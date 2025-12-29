Веселись, народ! Фермерская ярмарка в Бишкеке ждет своих верных покупателей

Бишкекская фермерская ярмарка ждет своих верных покупателей и в дождь, и в снег, вопреки капризам небесной канцелярии. Участники предновогоднего торжища рассказали корреспонденту VB.KG о своих секретах "согревания", чтобы встретить горожан в любую погоду и щедро поделиться вкусностями к праздничному столу. Как признаются сами фермеры, торговля идет весело: покупатели накатывают волна за волной, начиная с самого раннего утра. Снег в Бишкеке хоть и успел порадовать глаз, но быстро расстаял, а вот колючий холод задержался в столице всерьез. Зима, что тут скажешь! Как только народ чуть схлынет, продавцы сразу стараются выпить горячего чайку, чтобы окончательно не замерзнуть на посту.

Пока работа кипит, зябкости не замечаешь, но для верности приходится и вприсядку пускаться, и хлопать, и топать. В пылу такого веселья даже родилась местная "топталка-кричалка": "Веселись народ! Ярмарка Бишкекская в выходные ждет!". Сами аграрии смеются, что они сейчас вроде Дедов Морозов или Аяз Ата, ведь привезли в столицу подарочки со всего солнечного Кыргызстана. Огромное подспорье в создании настроения дает "народный микрофон" - отличная задумка, которая позволяет участникам проявить свои таланты. Иной раз фермеры сами бегут к микрофону и поют так забористо и характерно, что покупатели бросают сумки и спешат посмотреть на артиста в фартуке. Душу отвели - и снова за прилавок, с новыми силами.

На вопрос о наличии секретного оборудования "анти-мороз", фермеры заговорщицки улыбаются. Оказывается, прогресс не стоит на месте: соседи-медовики выписали себе на китайских ресурсах куртки и даже стельки с подогревом. Включил - греешься, выключил - торгуешь дальше. А вот сестер Валентину и Василину Поповых, приехавших из иссык-кульской Григорьевки, спасают старые добрые валенки, заказанные из Новосибирска. Как только мороз начинает кусать за пятки - сразу прыг в них, и тепло. Сестры привезли с собой знаменитые грибочки, которые собирают всей семьей, это их потомственное дело. На прилавке у них и варенье, и джемы, и компоты из чистейших ягод, причем покупатели приходят уже целенаправленно, ища именно "своих" продавцов.

Кстати, добраться до торговых рядов на площади можно от Алаарчинского ущелья на автобусе №1, который довозит прямо к месту событий. Важно отметить и благотворительную составляющую: на ярмарке установлены "ящики добра". Все собранные продукты инициативная группа превращает в горячий плов, который развозят по социальным приютам и домам престарелых, даря частичку тепла тем, кто в нем нуждается. Напоминаем горожанам, что ярмарка выходного дня продолжит свою работу вплоть до июня 2026 года, правда в январе будет небольшой перерыв до середины месяца. А перед самым Новым годом график станет еще плотнее - закупиться продуктами по ценам ниже рыночных можно будет с 27 по 31 декабря включительно.

В ближайший вторник у "народного микрофона" ожидается и познавательная минутка: эксперты расскажут о преимуществах бетонного полотна в сельском хозяйстве и о том, как победить потери воды в ирригационных сетях. Организаторы подчеркивают, что ярмарка открыта для любых инноваций, банковских программ и обучающих проектов - нужно быть ближе к людям. И, конечно, здесь всегда ждут народных Дедов Морозов и Снегурочек, готовых от души поздравить тружеников села. По всем вопросам можно обращаться по телефонам (0312) 66-14-22 или 0702 70-20-00, а для участия в "Народном микрофоне" писать на WhatsApp 0555 923-603.