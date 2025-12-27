Погода
27–31 декабря в Кыргызстане пройдут новогодние продовольственные ярмарки

- Светлана Лаптева
На территории всех регионов страны и в городе Бишкек до июня 2026 года в установленные дни проводятся ярмарки с участием местных производителей, фермеров и ремесленников. На ярмарках представлена социально значимая продовольственная продукция.

В рамках подготовки к новогодним праздникам ярмарки будут проходить ежедневно с 27 по 31 декабря. В настоящее время дефицита по основным видам продовольствия в республике не наблюдается - запасы достаточны.

Ярмарки организуются с целью стабильного обеспечения внутреннего рынка и предоставления населению качественных продуктов по доступным ценам. В городе Бишкек они проводятся каждую субботу и воскресенье совместно с мэрией столицы.

Мероприятие организовано Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с мэрией города Бишкек. На ярмарках продовольственные товары предлагаются жителям столицы по ценам ниже рыночных.

Основные цели ярмарок:

сдерживание темпов роста цен;

обеспечение социально уязвимых слоев населения доступными продуктами питания;

поддержка отечественных производителей;

обеспечение стабильности внутреннего рынка.

Места проведения ярмарок в Бишкеке:

площадь им. Т. Усубалиева;

пересечение улиц И. Раззакова и Абдымомунова;

бульвар Эркиндик (Первомайский район).

Требования к участникам:

продукция должна быть качественной и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;

цены должны быть ниже рыночных;

обязательно наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления.

Дополнительная информация и справки: (0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.


