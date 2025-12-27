27–31 декабря в Кыргызстане пройдут новогодние продовольственные ярмарки

На территории всех регионов страны и в городе Бишкек до июня 2026 года в установленные дни проводятся ярмарки с участием местных производителей, фермеров и ремесленников. На ярмарках представлена социально значимая продовольственная продукция.
В рамках подготовки к новогодним праздникам ярмарки будут проходить ежедневно с 27 по 31 декабря. В настоящее время дефицита по основным видам продовольствия в республике не наблюдается - запасы достаточны.
Ярмарки организуются с целью стабильного обеспечения внутреннего рынка и предоставления населению качественных продуктов по доступным ценам. В городе Бишкек они проводятся каждую субботу и воскресенье совместно с мэрией столицы.
Мероприятие организовано Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с мэрией города Бишкек. На ярмарках продовольственные товары предлагаются жителям столицы по ценам ниже рыночных.
Основные цели ярмарок:
сдерживание темпов роста цен;
обеспечение социально уязвимых слоев населения доступными продуктами питания;
поддержка отечественных производителей;
обеспечение стабильности внутреннего рынка.
Места проведения ярмарок в Бишкеке:
площадь им. Т. Усубалиева;
пересечение улиц И. Раззакова и Абдымомунова;
бульвар Эркиндик (Первомайский район).
Требования к участникам:
продукция должна быть качественной и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
цены должны быть ниже рыночных;
обязательно наличие подтверждающего письма из районного аграрного управления.
Дополнительная информация и справки: (0312) 66-14-22, 0702 70 20 00.